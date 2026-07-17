Lo que nadie te mostró de Argentina vs. Inglaterra | VLOG desde la tribuna

¿Cómo se vive un Argentina-Inglaterra desde la tribuna? En este vlog, los enviados especiales de LA NACION muestran el detrás de escena de una de las jornadas más intensas del Mundial 2026. Desde la cobertura del último entrenamiento de la Selección y las conferencias de prensa de Lionel Scaloni y del entrenador inglés hasta la llegada al estadio y el color de una previa cargada de expectativa.

El recorrido continúa con el partido que terminó con la clasificación argentina, las reacciones de los protagonistas tras el triunfo y un cierre que resume el pulso de Atlanta: miles de hinchas argentinos celebrando una noche inolvidable mientras la frustración se apoderaba de los simpatizantes ingleses. Un resumen completo de una jornada que quedará marcada por el fútbol y por una rivalidad que volvió a escribir otro capítulo en la historia del Mundial.