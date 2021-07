Plage des Sablettes. Mi mejor lugar en Francia: “Acá hago aquagym en el mar, mirando a Italia”

Llegó de Argentina para vivir en París, pero no resultó lo que esperaba; cambió de rumbo y una playa en Menton se transformó en su rincón favorito en Francia.

Carina Durn PARA LA NACION

Paula Tranzillo vivía en Niza cuando un buen día conoció Menton, un pintoresco poblado francés situado en el departamento de los Alpes Marítimos, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Llegó por un trabajo, donde debía recorrer las calles de aquella ciudad que la enamoró desde el primer instante.

En su caminata, Paula descubrió un sendero encantador y lo recorrió con fascinación sin imaginar lo que su corazón sentiría al llegar a su desembocadura: “Ante mis ojos se desplegó la Plage des Sablettes y fue instantáneo, me enamoré del lugar”, cuenta Paula siempre sonriente.

Una caminata por las calles encantadoras de Menton, Francia, una ciudad situada en la frontera italiana, a medio camino entre el poblado italiano de Ventimiglia y el principado de Mónaco. @paulatranzillo

Allí, en aquel paisaje imponente, a Paula le sucedió algo mágico: sintió aires de hogar como nunca antes. La argentina respiró hondo, observó el cuadro imponente y con su mirada puesta en el mar hizo una promesa: “Un día voy a vivir en Menton”.

Vista a la Plage des Sablettes, su explanada y la ciudad vieja de fondo.

Una playa soñada en Francia, con vista a Italia

Paula Tranzillo había dejado la Argentina para cumplir su sueño de vivir en París. Pero, en la cotidianidad de las calles de la capital francesa, su anhelada fantasía había mutado de colores y, si bien estaba agradecida por haber tenido la dicha de poder experimentarlo, aquel lugar en el mundo no resultó ser el cuento de hadas que había imaginado: “Conozco gente que ama París y que no la sacás de allí, pero no es mi caso”, dice pensativa.

Fue en Niza que Paula descubrió que siempre había querido vivir junto al mar, más precisamente en el Mediterráneo, de donde procedían sus abuelos. Comprendió que no deseaba dejar Francia, pero sí dirigirse hacia un lugar donde pudiera respirar un mejor clima en todo sentido, y no se equivocó. Un día Niza se transformó en su nuevo hogar por varios años.

Pero entonces llegó aquel trabajo que la llevó a recorrer las calles de Menton y descubrir su rincón favorito en Francia: una playa soñada, desde donde podía divisar a lo lejos el poblado de Ventimiglia, Italia, y admirar la ciudad vieja de Menton, muy similar en su arquitectura a las calles de Cinque Terre.

Paula siempre quiso vivir junto al mar en el Mediterráneo. @paulatranzillo

Plage des Sablettes: una playa para hacer amistades y pasar mejor una cuarentena

Cuando Paula les confesó su promesa a sus amigos ellos rieron, le decían que se iba a aburrir en aquella ciudad conocida por ser la elegida para jubilarse.

“¡Menos mal que no hice caso a los comentarios de la gente!”, observa entre risas. “Para mí lo tiene todo: es tranquilo, en 40 minutos estás en el aeropuerto de Niza que te conecta con todo el mundo, y acá encontré mi rincón favorito en la hermosa Plage des Sablettes, una playa que tiene mezcla de arena y explanada. Junto a ella se ubica la Esplanade des Sablettes, un paseo muy bello repleto de restaurantes”.

La Esplanade des Sablettes se integra con la playa. Por su microclima de tendencia subtropical el sol nunca se esconde. Menton es conocida como la Ciudad del Limón, tiene un rico patrimonio y bellos jardines. @paulatranzillo

Y fue en la Plage des Sablettes, donde Paula halló nuevas amistades, que afianzaron su amor por aquella tierra. En sus aguas, donde se forma una bahía, la argentina comenzó a tomar clases de aquagym junto a un grupo de francesas e italianas: “Sí, las clases son en el mar, en Francia mirando a Italia”.

Para Paula, su lugar mágico en el mundo le permitió asimismo aminorar el impacto emocional de la pandemia COVID. Durante el confinamiento adoptó la rutina de caminar casi todas las mañanas hasta Plage des Sablettes y sentarse frente al mar: “Me compraba un café y un cornetto di crema en el mercado del pueblo y, como los restaurantes estaban cerrados, me sentaba en una de las reposeras de la playa, respiraba hondo y automáticamente me sentía mejor: en mi rincón favorito se me hizo un poco más liviana la cuarentena”.

Paula en su rincón favorito en Francia. @paulatranzillo

Qué más ver en Menton : El jardín Fontana Rosa, el jardín de la villa Maria Serena, la colección de cítricos del Palacio Carnolès, el invernadero de la Madona, el jardín y monumento histórico Los Colombières, el museo Jean Cocteau, el palacio Carnolès, el museo de Prehistoria Regional.

