Planes de primavera: 4 propuestas con Club LA NACION

Los días lindos de primavera piden plan. Y Club LA NACION acerca una propuesta entre Palermo y la Costanera: desde las mejores compras hasta comer rico y cortarse el pelo, todo se disfruta más siendo socio.

Luxury Outlet

¿Con ganas de renovar el placard? Luxury acerca las mejores propuestas de primavera y verano

Luxury Outlet vuelve a abrir sus puertas con todas las novedades de primavera y verano en su pre-opening este viernes 2 de octubre.

El evento cuenta con más de 30 marcas confirmadas, entre las que están Levi’s, Kosiuko, Brooksfield, Prototype, Columbia, Giesso, Awada, Cheeky, Portsaid, Burton, Topper, Yagmour, Legacy y muchas más, con propuestas para mujeres, hombres y chicos en moda, deporte, sastrería y accesorios. Para celebrar la nueva edición, los socios de Club LA NACION tendrán acceso al pre-opening exclusivo con los mayores descuentos del evento: 40% en moda y 25% en ropa deportiva, todo en marcas seleccionadas. Una gran oportunidad para recorrer la feria antes que nadie.

Bakano

Si hay hambre después de hacer shopping, Bakano es la solución

Sitio web: www.bakano.com

Beneficio: 20% todos los días

El dato: tiene más de 40 variedades de pizzas a la piedra y al horno a leña, incluyendo opciones dulces para el postre

Con una sucursal en Salguero 2695, muy cerca de Costanera, Bakano es una gran opción para atacar el hambre post compras. Abre todos los días desde la mañana hasta la madrugada. Su especialidad son las pizzas a la piedra y al horno a leña, con opciones que van de los clásicos como mozzarella, fugazzeta, jamón y morrones hasta las más originales como la de rúcula y parmesano o la de brócoli rallado con ajo. También tiene terraza y mesas en la vereda para disfrutar de los días de sol.

Mala Peluquería

Para un cambio de look completo, pasá por Mala

Sitio web: www.malapeluqueria.com

Beneficio: 25% para socios BLACK y 20% para Premium de lunes a miércoles

El dato: entre sus clientas habituales están la China Suárez, Lali Espósito, Emilia Mernes y Valentina Zenere

Fundada en 2008 por Juan Manuel Cativa, Mala nació con el propósito de mejorar la autopercepción de las personas a partir de la salud y la estética capilar. Tiene dos sucursales en Palermo y es la parada ideal para un corte, un color o un tratamiento de alisado después de una tarde de compras. Ideal para hacer que el look sea completo.

Home Collection

Completá tu día de compras equipando la casa

Y si solo faltó equipar la casa, Home Collection se especializa en textiles para el hogar. Su sucursal de Paseo Alcorta ofrece un kit completo: fundas de edredón, acolchados, plumones, mantas, almohadones, alfombras y objetos decorativos, con diseños de temporada que combinan materiales nobles y acabados impecables. Una vuelta obligada para los que quieren renovar el cuarto, el baño o sumar algo especial al living.

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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.