Platón: “¿Lo bueno es bueno porque los dioses lo aman?”

A lo largo de la historia, la filosofía buscó responder algunas de las preguntas más profundas de la humanidad. Entre ellas, una de las más importantes tiene que ver con el origen de la moral y la manera en que las personas distinguen entre el bien y el mal. Hace más de 2000 años, Platón planteó un interrogante que todavía invita a reflexionar sobre nuestras decisiones: “¿Lo bueno es bueno porque los dioses lo aman, o los dioses lo aman porque es bueno?”.

Esta pregunta, conocida como el Dilema de Eutifrón, aparece en uno de los diálogos del filósofo griego, ambientado en la antigua Atenas. A través de una conversación entre Sócrates y Eutifrón, Platón explora si aquello que consideramos correcto depende de la aprobación de una autoridad divina o si existen principios morales independientes de cualquier mandato.

El planteo surge cuando Eutifrón, convencido de conocer el verdadero significado de la piedad, intenta explicarle a Sócrates qué acciones pueden considerarse piadosas. Sin embargo, las preguntas del filósofo ponen en duda sus certezas y dan lugar a una discusión que trascendió su época.

¿Qué significa realmente el “Dilema de Eutifrón”?

Qué significa la frase de Platón sobre el bien y la moral

El Dilema de Eutifrón presenta dos posibilidades para comprender el origen de los valores morales. La primera sostiene que algo es bueno porque los dioses lo aprueban. Desde esta perspectiva, lo correcto depende de una autoridad superior que establece qué comportamientos deben considerarse aceptables.

Sin embargo, esta interpretación plantea una dificultad: si una acción es buena únicamente porque una divinidad la aprueba, ¿podría cualquier comportamiento convertirse en correcto por el simple hecho de recibir esa aprobación?

La segunda posibilidad propone que los dioses aman aquello que ya es bueno por sí mismo. En este caso, la bondad no depende de una orden divina, sino que existe como una cualidad que puede reconocerse mediante la razón. Esta alternativa también abre nuevos interrogantes: ¿cómo se determina qué es bueno? ¿Existen principios morales universales o dependen de las circunstancias y las sociedades?

La escuela de Atenas es una de las pinturas más importantes del artista Rafael Sanzio, con Sócrates y Platón en el centro Dominio público

Aunque el diálogo original se centra en la piedad y en la relación entre los dioses y las acciones humanas, su interpretación se extendió posteriormente hacia debates más amplios sobre la ética y la moral.

¿Por qué el Dilema de Eutifrón sigue vigente en la actualidad?

A pesar de haber sido formulado en la antigua Grecia, el interrogante de Platón continúa presente en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Su importancia radica en que invita a cuestionar si las personas actúan por convicción propia o simplemente porque una autoridad establece determinadas reglas.

Por ejemplo, en el ámbito laboral, una persona puede enfrentarse a una decisión que considera injusta, aunque esté respaldada por las normas de una empresa. En ese caso, aparece una pregunta similar a la del filósofo: ¿Algo es correcto porque está permitido o debería estar permitido porque es correcto?

El mismo razonamiento puede aplicarse a la política, las leyes y los avances tecnológicos. En áreas como la inteligencia artificial y la bioética, los especialistas debaten constantemente sobre los límites de las decisiones humanas y los criterios que deberían orientar el desarrollo de nuevas herramientas.

De esta manera, el pensamiento de Platón conserva su relevancia porque no ofrece una respuesta sencilla, sino que propone examinar los fundamentos de aquello que se considera justo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.