Playa y boda: Sofía Bonelli habló de su nueva vida con Claudio Paul Caniggia en Miami

Claudio Caniggia y Sofía Bonelli habían anunciado su casamiento en 2020, aunque luego tuvieron que suspenderlo por la pandemia de coronavirus. No obstante, la novia del exdelantero de la selección argentina aseguró que la idea de la boda sigue vigente.

“¿Siguen con la idea de casarse?”, le consultaron durante una entrevista en la revista Gente. “Sí, ¡claro! La idea sigue firme”, respondió quien se describe como “modelo de glamour”. Aunque también reconoció que aún no tienen nueva fecha.

Bonelli y Caniggia, luego de hospedarse unos meses en Tulum, México, ahora viven en Miami. Desde allí, la joven de 27 años contó que disfrutan de las playas del balneario estadounidense tan visitado por los argentinos y de los paseos en auto por las calles de South Beach.

Asimismo, durante la nota, precisó que toman todos los recaudos necesarios para enfrentar la pandemia. “Tratamos de no asistir a eventos, ni a fiestas para no exponernos al virus. Se puede decir que llevamos una vida sin exabruptos. Cuando salimos a comer elegimos lugares tranquilos donde no se junta mucha gente”, aseguró.

Además, contó que ambos ya están vacunados y que aún no saben si se quedarán a vivir en Miami. La relación entre Bonelli y Caniggia comenzó en marzo de 2019, poco tiempo después que trascendiera que el exfutbolista se había separado de Mariana Nannis, su esposa durante 30 años.

