Ángela Leiva fue fotografiada a los besos con un joven productor

Ángela Leiva fue fotografiada el viernes pasado por la noche a los besos con un hombre, sentada en las mesas de la vereda de un bar de Belgrano. Pese a que el misterioso enamorado no se sacó la capucha, se confirmó que se trataba de Francisco Caivano, el productor de La Academia.

“Avance el romance de Ángela Leiva. Anoche, en Belgrano a los besos en la vereda”, escribió Ángel de Brito en su Twitter junto a una foto de la flamante pareja.

Ángel de Brito compartió una foto de Ángela Leiva junto a un hombre en un bar de Belgrano Twitter: @angeldebritooki

La noche anterior, la cantante le había interpretado un tema al productor a pedido de Marcelo Tinelli, quien dio a entender que su empleado tenía un interés por la participante y habló sobre unos chats entre ambos a altas horas de la noche.

Antes, en La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), Lourdes Sánchez había dado a entender que “Fran” y Ángela estaban comenzando una relación. “¿Hay algún productor que te esté gustando?”, le preguntó sin filtro la pareja del “Chato” Prada. Y la intérprete de “Amiga traidora”, respondió: “Yo no soy de nadie y no tengo dueño. Me gusta mucha gente”.

El productor de ShowMatch Francisco Caivano es el nuevo amor de Ángela Leiva Instagram: @francaivano

En ese momento, Ángela negó estar saliendo con el productor de La Academia. “¡Me están inventando un romance!”, resaltó. Pero, durante su performance nocturna Marcelo Tinelli se hizo eco de los dichos de la tarde y le pidió el celular para comprobar si existía el chat entre la cantante y Caivano.

“Le puedo cantar una canción… ¡Le he cantado a cada uno, cómo no le voy a cantar a Fran! Es muy buen compañero, aunque no lo conozco mucho”, se ofreció Leiva, para luego entonarle el tema de Christina Aguilera, “Pero me acuerdo de ti”.

Ángela Leiva le cantó a Francisco Caivano, el productor de ShowMatch

Consultado por Tinelli, el productor ratificó que Ángela era una mujer que le gustaba. “¿Le gusta Ángela?”, indagó el conductor. A lo que él, respondió: “Sí, obvio”. Sin embargo, cuando los presentes les pidieron que se dieran un “piquito”, ellos no quisieron y terminaron dándose un abrazo.

Antes, Leiva había sido relacionada sentimentalmente con Esteban Lamothe, su compañero de elenco en La 1-5/18 (eltrece), la nueva ficción del canal que se estrena en julio. Aunque los rumores se esfumaron.

“Somos muy buenos compañeros y nos reímos mucho. No me tocó un pelo”, aclaró ella. Mientras que el actor, afirmó: “La vi cuatro veces, apenas charlamos, porque tampoco grabamos mucho juntos, es una muy buena compañera, pero solo eso. Lamento decepcionar a la prensa del corazón, pero nada que ver con ella”.

Por el momento, ni Ángela ni Francisco salieron a hablar sobre esta salida. Pero se esperan más novedades este lunes, tanto por parte de Ángel de Brito que adelantó que dará más detalles en su programa, como en ShowMatch, donde Marcelo Tinelli seguramente hará eco de este encuentro.

