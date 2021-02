Por primera vez, una trieja de hombres figura legalmente como padres de un niño

Tres hombres se convirtieron en el primer grupo de padres legales anotados en las actas de nacimiento de sus hijos. La trieja ha marcado un hito en la historia legal norteamericana.

Ian Jenkins, Alan Mayfield y Jeremy Allen Hodges utilizaron embriones y un vientre subrogado para dar la bienvenida al mundo a sus dos hijos, Piper y Parker.

La historia se hizo famosa a partir de las memorias escritas por Ian Jenkins Tres papás y un bebé: aventuras de las familias modernas que fueron publicadas hace unos días.

El hito histórico sucedió en 2017 cuando un juez permitió que los tres aparecieran en el certificado de nacimiento de sus hijos. El hecho tuvo gran relevancia para que las familias poliamorosas fueran reconocidas en Estados Unidos.

Jenkins, que es médico, le contó al Huffington Post cómo surgió la particular familia: “Uno de los amigos de Jeremy nos ofreció los embriones que les quedaron de una fecundación in vitro y que no utilizaron. Así tuvimos la increíble oportunidad de adoptar los embriones y de tomar la decisión de formar un grupo familiar único”.

El hito legal sucedió en 2017. Uno de los miembros de la trieja contó las memorias de la paternidad de tres en un libro recién publicado

Si bien Jenkins en el libro asegura que nunca sufrieron rechazo o discriminación de alguien en su vida profesional y personal, para ellos era importante el reconocimiento legal debido a que no querían que sus hijos fueran percibidos de manera diferente y se convirtieran en blancos de críticas, burlas, acoso o abuso.

En declaraciones al programa The Morning Show, Alan Mayfield, quien ha estado en una relación con Ian Jenkins durante 17 años y con su socio, Jeremy, durante ocho, dijo: “El gran desafío para nosotros fue el legal. Para subrogar un vientres se necesita una orden de paternidad de la corte donde se explicite la identidad de los padres legales”.

“Al principio no estábamos seguros de que pudiéramos estar los tres en el certificado de nacimiento, así que se convirtió en un proceso judicial”, agregó. “Tuvimos que ir a la corte y la escena la verdad fue bastante tensa porque todo parecía estar en contra de nosotros. Hablamos con sinceridad y franqueza y, finalmente, el juez nos otorgó la paternidad a los tres antes de que nuestros hijos nacieran”, relató Mayfield.

Cuando le preguntaron a Jenkins por qué había escrito y publicado las memorias, él respondió que “quería que todos supieran que es el amor lo que hace a una familia al margen de que se vean diferentes. Si cada uno de nosotros se preocupa por nuestros hijos y hace todo lo posible para darles la mejor infancia posible, eso es lo único que importa”.

LA NACION