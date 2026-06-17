Qué dice la psicología acerca de las personas que no interactúan en los grupos de WhatsApp

En casi todos los grupos de WhatsApp ocurre lo mismo: unas pocas personas envían mensajes de manera constante, mientras que muchas otras prefieren mantenerse en silencio. A simple vista, esta actitud puede interpretarse como falta de interés, desatención o escaso compromiso con la conversación. Sin embargo, la psicología digital plantea una mirada diferente. Los especialistas sostienen que no participar activamente en un chat grupal no significa necesariamente desconexión, sino que puede responder a distintos factores relacionados con la personalidad, el contexto y la forma en que cada persona se vincula con los espacios virtuales.

Este comportamiento es conocido como “lurking”, un término utilizado para describir a quienes siguen las conversaciones, leen los mensajes y se mantienen informados, pero rara vez intervienen. Aunque suelen pasar desapercibidos, los llamados lurkers constituyen una parte importante de las comunidades digitales. Su silencio no suele estar asociado a la indiferencia, sino a una decisión consciente o inconsciente de observar antes que participar.

La psicología identifica diversas razones detrás de esta conducta. Una de las más frecuentes está vinculada a los rasgos de personalidad. Las personas más reservadas o con menor necesidad de reconocimiento social suelen sentirse cómodas consumiendo contenido sin expresar constantemente sus opiniones. A esto se suman las dinámicas propias de cada grupo: cuando algunas voces concentran gran parte de la conversación, otras personas pueden optar por adoptar un rol más observador.

Por qué hay personas que nunca participan en los grupos de WhatsApp

Otro factor relevante es el agotamiento digital, ya que la exposición permanente a mensajes, notificaciones y estímulos online genera cansancio en muchas personas, que terminan reduciendo sus intervenciones para preservar energía mental. En este contexto, responder deja de ser un acto automático y pasa a depender de una evaluación rápida sobre si vale la pena participar o si el mensaje realmente requiere una respuesta.

Las investigaciones también muestran que el silencio puede tener significados muy distintos. Un estudio realizado por la Universidad de Bar-Ilan, en Israel, encontró que las personas más extrovertidas, aquellas que buscan apoyo social o que valoran especialmente el reconocimiento de los demás, tienden a participar con mayor frecuencia en los grupos de WhatsApp. Esto sugiere que quienes hablan menos no necesariamente sienten vergüenza o inseguridad, sino que pueden tener una forma diferente de relacionarse con las conversaciones colectivas.

Algunos de los motivos del “lurking” son el cansancio digital y la falta de urgencia para responder (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Además, algunos estudios señalan que muchas personas eligen no intervenir porque consideran que no tienen nada nuevo para aportar, porque temen equivocarse o porque prefieren evitar la exposición pública. También influyen factores cotidianos como el cansancio, la falta de tiempo, la cantidad de mensajes acumulados o la percepción de que la conversación no requiere una respuesta inmediata.

Por eso, desde la psicología digital advierten que la participación visible no siempre es la mejor medida para evaluar el interés o el nivel de pertenencia a un grupo, ya que hay personas que se sienten plenamente integradas aun cuando rara vez escriben.