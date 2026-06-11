Por qué algunas personas se sienten vacías después de lograr lo que desean, según la psicología

Alcanzar un objetivo importante suele imaginarse como la culminación de un proceso de esfuerzo y como una fuente de felicidad duradera. Sin embargo, para muchas personas, ese momento tan esperado puede venir acompañado de emociones inesperadas, como vacío, desorientación o una sensación de falta de propósito. Lejos de ser algo extraño, se trata de un fenómeno conocido y estudiado por la psicología.

La psicóloga Elizabeth Mateer, especialista en las relaciones entre el cerebro y la conducta, explicó en una entrevista con Psychology Today que este tipo de experiencias pueden afectar tanto a profesionales exitosos como a estudiantes destacados o personas que vinculan gran parte de su identidad con sus logros. Según la experta, una de las razones es que el cerebro suele estar más enfocado en la búsqueda de una meta que en el momento de alcanzarla. Cuando el objetivo finalmente se cumple, desaparece aquello que durante meses o años brindó dirección, motivación y sentido.

El llamado "vacío post-objetivo" puede aparecer después de cualquier logro largamente esperado (Foto: Freepik)

Por eso, aunque obtener un ascenso, graduarse o concretar un proyecto importante suele generar alivio y satisfacción inicial, esos sentimientos pueden ser pasajeros. En algunos casos, son reemplazados por inquietud o insatisfacción. Mateer señala que esta desconexión emocional puede resultar confusa e incluso provocar vergüenza, especialmente en entornos donde el éxito y la productividad son vistos como las principales fuentes de valor personal. Sobre eso, destacó que “la ambición en sí misma no causa este sentimiento, pero podría ser una señal para prestar atención a lo que la ambición deja atrás”.

La neurociencia ofrece una explicación adicional. Durante el camino hacia una meta, el sistema de recompensa del cerebro libera dopamina, una sustancia relacionada con la motivación, la expectativa y la sensación de progreso. Por ende, planificar, resolver problemas y acercarse gradualmente al objetivo genera un estímulo constante. Sin embargo, una vez alcanzado el logro, ese impulso disminuye de manera natural.

“Por diseño, el cerebro humano obtiene mayor placer del proceso que del resultado”, aseguró Mateer. Además, quienes organizan gran parte de su vida alrededor del rendimiento pueden experimentar una sensación de pérdida al finalizar un proyecto, no necesariamente porque extrañen el logro, sino porque desaparecen la estructura, el desafío y el propósito que los acompañaban.

La sensación de desorientación tras cumplir una meta es un fenómeno reconocido por la psicología (Foto: Freepik)

La especialista también advierte que muchas personas construyen su autoestima a partir del desempeño y la validación externa. Cuando eso ocurre, ningún logro parece suficiente por mucho tiempo. Incluso puede aparecer una sensación de duelo. “A veces se trata de duelo: por el tiempo perdido, por los sacrificios realizados o por partes de uno mismo dejadas de lado en el camino”, explicó.

La psicología denomina a este fenómeno “falacia de la llegada”: la creencia de que alcanzar determinado objetivo traerá una felicidad permanente. Sin embargo, las investigaciones sobre adaptación hedónica muestran que las personas suelen regresar con el tiempo a sus niveles habituales de satisfacción, incluso después de acontecimientos muy positivos.

Para afrontar este vacío, Mateer recomienda mirar más allá de la búsqueda constante de nuevas metas. Entre las estrategias que destaca se encuentran introducir variedad en la rutina, practicar la gratitud y fortalecer vínculos significativos. Estas acciones ayudan a construir una sensación de bienestar menos dependiente de los resultados externos.