Por qué es el momento ideal para el turismo de alta gama en la Argentina

La falta de extranjeros, los beneficios del programa Previaje y las promociones hacen más competitivas las propuestas de lujo

Hoteles cinco estrellas de la Patagonia, posadas en exclusivas bodegas mendocinas, lodges con servicio all inclusive en la naturaleza y estancias distinguidas volvieron a recibir argentinos. El turismo de alta gama del interior del país está viviendo, a pesar de los graves problemas que trajo el coronavirus a la industria, un inesperado gran momento. Los argentinos de alto poder adquisitivo, que antes preferían los viajes internacionales, se volcaron a redescubrir la geografía argentina por las restricciones para salir al exterior y aprovechar parar acceder a servicios de lujo con tarifas más accesibles a las que se comercializaban antes de la pandemia por la falta de extranjeros. Y los viajeros que habitualmente elegían hoteles de 3 o 4 estrellas se estiran hasta los de 5 con la ayuda que otorga el programa Previaje, lanzado hace unas semanas, que permite reservar viajes por el país y obtener el 50% de crédito para otros consumos de servicios turísticos.

“Definitivamente en la Argentina están sucediendo dos cosas desde el año pasado: por un lado, como no se puede viajar tranquilo al exterior por el miedo a quedarse varado y la cuarentena, la gente de alto poder adquisitivo, que habitualmente no viajaba por el país, más allá de algún viaje típico, ahora está eligiendo lugares diferentes. Además, por otro lado, los precios están sumamente accesibles y pueden acceder a un hotel cinco estrellas pasajeros que antes no podían. Realmente este es el año para aprovechar y hacer esos viajes, antes que las tarifas se equiparen con las internacionales cuando se reabran las fronteras”, explica Cecilia Vignolo, gerente de Ventas de Biblos Travel, agencia especializada en turismo de lujo.

Los Cauquenes, en Ushuaia, vivió un agosto con altísimos niveles de ocupación Celine Frers

Si bien muchos hoteles lujosos mantienen sus tarifas dolarizadas, los argentinos las pagan al dólar oficial sin impuestos extras (100 pesos por dólar) y también ofrecen descuentos, up grades, promociones y planes de cuotas. Muchos de los hoteles de alta gama antes de la pandemia estaban prácticamente destinados a extranjeros y hacían promociones en mercados del exterior.

Son productos caros, inaccesibles para muchos, pero comparado con un hotel del exterior de características similares, las tarifas resultan muy competitivas.

Uno de esos hoteles habituados a recibir gran porcentaje de extranjeros (brasileños en invierno y cruceristas en verano) es Los Cauquenes a orillas del canal Beagle, en Ushuaia, pero que esta temporada llegó casi al 90 % de ocupación con argentinos. “Arrancamos con una expectativa muy baja de ocupación, que luego fue superada. Los argentinos se volcaron a la Argentina. La tarifa está un 10 % menos que los valores históricos. Vamos a tener una buena temporada de primavera y verano ayudados por el Previaje, ya tenemos consultas y reservas”, cuenta Cristian Zaefferer CEO de Los Cauquenes.

En la Posada Los Álamos, en El Calafate, las tarifas más accesibles a las habituales propiciaron la llegada de argentinos

El Calafate solía recibir aproximadamente un 50% de extranjeros, pero poco a poco los argentinos los están reemplazando. Mario Guatti, director de la Posada Los Álamos cuenta que ahora están recibiendo pasajeros de alto poder adquisitivo, que generan un mayor tráfico de turismo nacional. “Con las ayudas que recibimos del Estado las tarifas están más bajas, además se puede pagar con tarjeta de crédito y sumar Previaje, una combinación de variables que hace que el argentino se anime a viajar por su país”.

La situación es similar en el exclusivo Lodge Rosell Boher, en Alto Agrelo, rodeado de unas 40 hectáreas de viñedos: el nivel de ocupación es aún mayor que durante la prepandemia, con semanas de lleno total. Antes la mitad de los pasajeros eran extranjeros.

En el Gran Meliá Iguazú, emplazado en el parque nacional, con impactantes vistas a las cataratas, también poco a poco comenzó a recibir más argentinos: “El hotel siempre trabajó fuertemente con turismo internacional, nuestros mercados emisores principales eran Estados Unidos, Inglaterra, España y Brasil”, cuenta Ana Goti, General Manager.

Las promociones del programa Previaje se pueden usar para cualqquier tipo de alojamiento, incluido los de alta gama como el Gran Meliá Iguazú, en las cataratas

¿Cómo funciona el Previaje? Se accede por la compra de servicios turísticos en empresas asociadas, principalmente agencias de viaje, pero también aerolíneas, hoteles y ómnibus de larga distancia para viajes por la Argentina con un tope de crédito de $100.000 por adulto. Si viaja una pareja que compra un paquete que supera los $200.000 puede pedir facturas separadas, a nombre de cada uno, para no perder crédito. Se pueden sumar varias facturas de diferentes empresas. Cada viajero deberá cargar los tickets en la web previaje.gob.ar.

El beneficio se acreditará en una Tarjeta Precargada del Banco Nación (como una tarjeta de débito) o en la billetera electrónica BNA+ y se puede utilizar a partir de la fecha del viaje. Por lo tanto, durante el mismo viaje se pueden pagar excursiones y comidas en restaurantes no contratados con anterioridad, una manera de abaratar el viaje. También se puede usar el crédito para financiar una nueva salida durante 2022 o en la ciudad, por ejemplo, en restaurantes adheridos. Para viajar en noviembre hay que reservar antes del 15 de septiembre y antes del 30, para irse en diciembre. Si el viaje se planea en enero, antes del 31 de octubre. Para irse a partir de febrero y durante todo 2022 hay tiempo hasta el 31 de diciembre.

Como en la mayoría de los países del mundo durante este año y medio de pandemia, el turismo nacional fue dominante y los servicios de alta gama, con altos estándares de limpieza, espaciosos y muchos en la naturaleza, los más buscados. Además, excepto en Estados Unidos, donde en los principales destinos se triplicó la tarifa de alojamiento por la alta demanda por el turismo de vacunas, en el resto, se consiguieron promociones.

“Esperamos ver un crecimiento acelerado del viaje de lujo consciente en América Latina. El viajero de lujo siempre ha sido exigente, sale en busca de experiencias enriquecedoras, pero ahora más que nunca busca destinos y hoteles en armonía con la naturaleza y las comunidades de las que forma parte”, explica Simon Mayle, director de ILTM Latin America, un encuentro anual sobre viajes de lujo que se realiza en San Pablo y que tendrá su próxima entre el 26 y el 29 de octubre.