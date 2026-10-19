Por qué poner bicarbonato en el tacho de basura puede salvar tu cocina
El cuidado del recipiente importa tanto como cambiar la bolsa; qué recomiendan los expertos y cómo distinguir el control de olores de una limpieza adecuada
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Cambiar la bolsa de basura no siempre alcanza para que el recipiente deje de oler feo. Restos adheridos y líquidos acumulados pueden quedar en el fondo, por lo que los trucos domésticos resultan útiles cuando acompañan una limpieza regular, aunque no la reemplacen.
Qué función cumple el bicarbonato
El bicarbonato de sodio puede ayudar a neutralizar olores. Los expertos recomiendan agregarlo por capas dentro de la bolsa a medida que se acumulan residuos. Su guía también contempla usarlo para lavar y desodorizar el recipiente.
Para colocarlo en el fondo, la recomendación práctica es retirar la bolsa, limpiar los restos y dejar secar el tacho antes de espolvorear una pequeña cantidad. Luego se coloca una bolsa nueva.
La utilidad buscada es el control del olor. El producto no evita que los residuos orgánicos se descompongan ni justifica conservarlos durante más tiempo en la cocina.
Cuándo conviene cambiarlo
La misma recomendación doméstica propone renovarlo al cambiar la bolsa, sobre todo si se desechan alimentos. Si el polvo se moja o entra en contacto con líquidos, conviene retirarlo y volver a limpiar y secar el fondo antes de una nueva aplicación.
No se trata de un plazo sanitario universal ni de una garantía de duración. El uso del recipiente, el tipo de basura y la presencia de humedad hacen más útil observar su estado que fijar un número invariable de días.
Desodorizar no equivale a desinfectar
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos distinguen la limpieza de la desinfección. La primera remueve suciedad e impurezas mediante agua, jabón o detergente y fricción. La segunda utiliza productos adecuados para eliminar microorganismos después de limpiar.
Para las superficies duras del hogar, el organismo recomienda un producto compatible con el material y seguir las instrucciones de su etiqueta. Cuando hay suciedad visible, primero hay que retirarla; agregar un desodorizante encima no cumple esa tarea.
Así, el bicarbonato puede ser un complemento para el tacho, pero el paso central sigue siendo retirar los residuos y lavar el recipiente cuando lo necesita. La ausencia de olor, por sí sola, no demuestra que una superficie esté desinfectada.
La noticia en pocas líneas
- ¿Para qué sirve el bicarbonato en el tacho de basura? El bicarbonato puede ayudar a neutralizar olores.
- ¿Cuándo conviene renovar el bicarbonato del tacho? Al cambiar la bolsa y retirarlo si se moja.
- ¿El bicarbonato reemplaza la limpieza del tacho? El bicarbonato no reemplaza retirar residuos y limpiar el tacho con un producto adecuado para su material.
- ¿Un tacho sin olor está necesariamente desinfectado? La ausencia de olor en el tacho no demuestra desinfección: limpiar, desodorizar y desinfectar son tareas distintas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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