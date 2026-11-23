La guía francesa La liste evalúa a más de 35.000 restaurantes en 200 países mediante un algoritmo que cruza cientos de reseñas de críticos especializados, del público y diferentes guías, razón por la que el listado de elegidos no solo pasa a ser un premio de prestigio para la industria, sino que es seguido por viajeros que buscan descubrir espacios diferentes, donde se destaquen la calidad de los productos y lo original -y auténtico-de la propuesta.

Mariano Ramón y los cocineros en Gran Dabbang Gentileza Gran Dabbang

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Además del listado anual (su ranking global), en cada edición entregan premios especiales como el Discovery Gem Award que este año fue, por primera vez en la historia de estos premios, otorgado a un restaurante argentino. Así, Gran Dabbang, el espacio liderado desde el 2014 por Mariano Ramón, fue reconocido como una de esas “joyas” ocultas, ese secreto a voces que los locales conocen y también destacan por su singularidad, calidez y sabores. Sin estridencias, con productos de estación y una visión vanguardista con el foco puesto en la comida asiática, siempre priorizó los productos del día de los pequeños productores con los que trabajan para sorprender a los comensales abiertos a las propuestas de cada jornada. Claro, sin olvidar, aquellos platos que son un clásico como sus curries, las pakoras, los labnehs y el pato.

Algunos de los platos de Gran Dabbang

“Poder viajar a Francia a recibir un premio no es algo que a los cocineros nos pase todos los días; para nosotros es algo muy especial”, expresó con entusiasmo Mariano sobre la ceremonia en París. “Estamos muy contentos por esta distinción, que también nos da mucha energía para seguir trabajando día a día e intentar mejorar siempre”.

Otro de los hitos que registra el país en esta guía francesa - fuera del ranking internacional donde hay restaurantes argentinos- fue el reconocimiento a La Pastelería de Belu Melamed como Mejor Apertura del Año en 2023

En esta edición 2027, también recibieron premios especiales referentes de la gastronomía mundial, reconocidos en distintas categorías: la familia Troisgros, en Francia; Furuhem, el proyecto del sueco Magnus Nilsson, conocido por su trabajo al frente de Fäviken; y À Braseira, de la brasileña Janaína Torres, elegida mejor chef mujer del mundo por The World’s 50 Best Restaurants en 2024.

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Los inicios: del periodismo deportivo a la cocina

Aunque empezó el CBC para estudiar periodismo deportivo (“El academicismo no era lo mío”, declaro en una entrevista a Sebas Río en LA NACION, luego de recordar que siempre llegaba tarde a clase), fue el contacto que su tío tenía con Francis Mallman el que lo acercó a una pasantía en Patagonía Sur, el restaurante del chef en LA Boca. Y de ahí en más descubrió un mundo que lo rodeó de “increíbles cocineros”: Juliana López May, Narda Lepes, sus experiencias en la alta cocina española, y la decisión de lo que quería hacer al transitar por el sudeste asiático y sus sabores.

Restaurante Gran Dabbang y el chef Mariano Ramón junto algunos platos que allí sirven. Rodrigo Néspolo - Canon digital

Quienes sigan la recomendación de la guía y quieran descubrir la “Gem” con que fue distinguido Gran Dabbang, encontrarán gran parte de su encanto al sentarse y ver desde su lugar -alguna de las mesas de Scalabrini Ortiz 1543-, la dinámica de la cocina y el salón. Cómo los cocineros que elaboran los platos los llevan a la mesa y, de manera desestructurada, comparten los ingredientes que lleva cada creación. Vale copiarse del pedido del vecino y por qué no empezar una charla con los integrantes de la mesa vecina. O pasarse el dato en la cola para entrar.