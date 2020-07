Príncipe Andrés. Caso Epstein: la foto que la Reina jamás hubiese querido ver

El caso Epstein se mete de lleno en el Palacio de Buckingham Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020

El último capítulo del caso Epstein volvió a poner al príncipe Andrés en la mira. La detención por parte del FBI de Ghislaine Maxwell, exnovia y mano derecha de Jeffrey Epstein, por su supuesta participación en la trama de abusos sexuales a menores, aumentó la presión en torno al hijo de la reina de Inglaterra. Según las víctimas, Maxwell guarda todos los secretos que Epstein se llevó a la tumba, por lo que ahora todos se preguntan si esa información pondrá contra las cuerdas al príncipe Andrés.

Desde que la hija del magnate de los medios de comunicación británicos Robert Maxwell fuera detenida el pasado jueves 2 en una lujosa propiedad en New Hampshire (Estados Unidos) en un operativo de película para responder ante la Justicia, las informaciones en torno al duque de York están a la orden del día a ambos lados del Atlántico. The Telegraph publica que Ghislaine Maxwell "no venderá al príncipe Andrés", al menos así lo asegura al medio uno de sus amigos íntimos, que opina que ella "nunca ofrecerá información sobre el duque de York como parte de un acuerdo". Sin embargo, el exsocio de Epstein, Steven Hoffenberg, aseguró a The Sun que ella va a cooperar. "Andrés debería estar muy preocupado y otras personas muy poderosas deben estarlo. Ella lo sabe todo", afirmó Hoffenberg, que pasó dieciocho años en la cárcel por una estafa que según él ideó el propio Epstein.

Por su parte, la abogada estadounidense Gloria Allred, que representa a algunas de las presuntas víctimas de Epstein, afirmó el viernes que el príncipe Andrés está "evitando y evadiendo" a las autoridades de Estados Unidos al no declarar sobre el caso Epstein. "La pregunta es, ¿cuándo va a contar lo que sabe? Debe hacerlo, necesita hacerlo sin demora. Es muy traumático y difícil para las víctimas no saber la verdad y es un tipo de test de tortura a la que el príncipe Andrés está sometiendo a las víctimas sobre si dará o no dará una declaración, si lo hará, cuándo.. Simplemente no es justo", manifestó Allred a la cadena británica ITV .

Otra muestra de que la detención de Ghislaine precipitó los movimientos en torno al príncipe es que horas después la fiscal en funciones del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, recordó: "Nos gustaría que el príncipe Andrés viniera a hablar con nosotros". En este sentido, las relaciones entre el equipo legal del príncipe y la Justicia estadounidense fueron tensas últimamente, sobre todo después de que el Departamento de Justicia pidiera al Ministerio del Interior británico que lo interrogara y que el duque dijera que se había ofrecido a declarar como testigo y que los fiscales estadounidenses habían violado las reglas de confidencialidad y habían emitido "mentiras completas".

Todos se preguntan si la detención de Ghislaine Maxwell, exnovia y mano derecha de Jeffrey Epstein, por su supuesta participación en la trama de abusos sexuales a menores, afectará al hijo de la reina de Inglaterra Fuente: AFP

Otros tiempos. El hijo de la reina Isabel junto a Ghislaine Maxwell, en 2000, durante una edición de las tradicionales carreras de Ascot Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La mayoría de los diarios británicos coinciden que este caso es un dolor de cabeza para el gobierno, para el que el único escenario ideal sería que el príncipe Andrés acordara declarar sin que ellos tuvieran que intervenir. Así lo explicó The Sunday Telegraph: "El secretario del Interior, Priti Patel, se enfrenta a una pesadilla diplomática después de que los fiscales estadounidenses presentaran una solicitud formal para que el duque de York testifique". El propio Boris Johnson se vio obligado a responder por el tema hace unos días en la radio LBC y, después de asegurar que la ley debe cumplirse, zanjó el tema con una frase que ilustra lo delicado del asunto. "Todo el mundo se solidariza con las víctimas de Jeffrey Epstein, pero no esperen que comente los asuntos que afectan a la familia real", afirmó entonces el primer ministro.

Tras la detención de Maxwell, acusada de cuatro cargos relacionados con la captación y transporte de menores para actos sexuales ilegales y dos cargos de perjurio, según la acusación presentada por fiscales federales en Nueva York a la que tuvo acceso la agencia Reuters, nadie descansa. The New York Times reveló que los abogados de Andrés "conversaron con un grupo de presión de Washington con vínculos con la administración Trump sobre la posibilidad de ayudar al hijo de la Reina con las consecuencias de su relación con Epstein". El citado medio asegura que los abogados de la firma londinense Blackfords consultaron al lobby de Robert Stryk, que representa a figuras internacionales en delicados asuntos legales o diplomáticos, entre ellos gobiernos acusados de violar derechos humanos. "El señor Stryk tiene un historial de asumir clientes con reputaciones desagradables, pero expresó su incomodidad por la posibilidad de ayudar al príncipe Andrés, y las conversaciones sobre la representación potencial parecen haber fracasado", publica el medio neoyorquino que asegura que de momento ni Stryk ni ningún otro consultor estadounidense figuran en el Departamento de Justicia como representantes del príncipe Andrés.

El Salón del Trono, en el Palacio de Buckingham. La silla con el monograma EIIR (Elizabeth II Regina) es la que usó Su Majestad en su coronación, en 1953. En este salón posaron Diana y Carlos y Kate y William el día que se casaron. Fuente: HOLA

The Telegraph recuperó esta polémica foto, donde Ghislaine Maxwell y Kevin Spacey -que enfrentó cargos de acoso sexual aunque sin relación con Epstein- ocupan las Sillas de Estado. Fue durante un recorrido privado por el palacio organizado por el duque de York para el expresidente Bill Clinton. Fuente: HOLA

LA FOTO QUE LA REINA NO QUERRÍA VER

Mientras la presión sigue en aumento, The Telegraph recuperó una foto polémica. Se trata de una imagen del Salón del Trono británico con Ghislaine Maxwell y Kevin Spacey -actor que se enfrentó también a varios cargos de acoso sexual aunque sin relación con el caso Epstein-, sentados en los tronos de Isabel II y junto al duque de Edimburgo.

El periódico británico publica que fue durante un recorrido privado por el palacio organizado por el duque de York para el expresidente Bill Clinton en 2002. Algunos ponen el foco en la violación del protocolo real, ya que nadie puede sentarse en el trono de Isabel II, y otros ven en esta imagen la prueba del estrecho vínculo de amistad que une a Andrés con la detenida.

La detención de Maxwell marca un antes y un después en un caso que se quedó paralizado tras el suicidio el pasado agosto de Jeffrey Epstein, que apareció muerto en su celda en una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio. Una muerte que desató todo tipo de teorías conspiratorias y que hace que en las últimas horas los amigos de Maxwell digan que temen por su seguridad.

Hay que recordar que el príncipe Andrés no fue acusado formalmente y que en una entrevista que concedió a la BBC en noviembre pasado negó "categóricamente" las acusaciones de Virginia Giuffre, que sostiene que fue coaccionada por Epstein para mantener relaciones sexuales con el miembro de la realeza británica cuando ella era menor de edad.

La entrevista causó un gran revuelo y el duque de York anunció su salida de la vida pública, aunque sigue manteniendo que nunca sospechó de las actividades delictivas de las que se acusó al magnate estadounidense.

Jeffrey Epstein murió en la cárcel el año pasado, cuando esperaba el juicio. En la imagen se lo ve junto a Ghislaine Maxwell, su exnovia y mano derecha, durante un concierto en Cipriani, Nueva York, en 2005. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Isabel II y el tercero de sus cuatro hijos salen de misa en Sandringham. La foto fue tomada el 19 de enero de este año, y es la última aparición pública del duque de York Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semana Fuente: HOLA