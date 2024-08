Probar algo nuevo: 4 propuestas para divertirse explorando lo desconocido

Escuchar

Animarse por primera vez a ser testigo de una obra con los ojos cerrados, reencontrarse con la sensación de la adrenalina recorriendo el cuerpo o redescubrir la música de la infancia, pero interpretada por los mejores músicos de jazz. Todas son buenas opciones para salir de la comodidad de la rutina y exponerse a los mundos que se abren cuando probamos algo nuevo. A continuación, cuatro propuestas para explorar lo desconocido junto a Club LA NACION.

Teatro Ciego

Cerrar los ojos y potenciar todos los otros sentidos, la propuesta de Teatro Ciego. murifarkas@gmail.com

En su sala de Palermo o de Villa Crespo, el Teatro Ciego ofrece la posibilidad de expandir los sentidos: se trata de una innovadora compañía de teatro que se especializa en crear obras en la oscuridad, permitiendo que los espectadores se sumerjan en historias de una manera única. A través de la eliminación de la visión, apela a los demás sentidos, transformando la percepción y la imaginación del público. Esto desafía a confiar en la intuición y creatividad, a la vez que brinda una perspectiva completamente nueva sobre cómo se interpreta una narración, fomentando una conexión más profunda con la obra y sus personajes.

Son varias las obras que ofrecen. A Ciegas Gourmet es un espectáculo que combina una cena gourmet de siete pasos con música en vivo. En Odd Man Out, la historia se despliega alrededor del espectador en un entorno tridimensional, llevándolo en un viaje sensorial de Nueva York a Buenos Aires. Para el público infantil, Mi Amiga la Oscuridad ofrece una experiencia divertida y educativa en la penumbra. Y Sonido 360 es una experiencia musical que permite disfrutar de grandes artistas en un contexto de total oscuridad gracias a un avanzado sistema de sonido espacial.

Loop

Grandes y chicos pueden disfrutar de las experiencias de Loop.

Bajo el lema “vive hoy lo que no podrás vivir mañana”, Loop ofrece experiencias que mezclan la aventura, la adrenalina y la diversión.

Por ejemplo, invita a surfear en el Delta. Todo comienza con una clase teórica a la que le sigue una práctica, donde la propuesta de wakesurf permitirá subirse a la ola que genera la embarcación y deslizarse por el agua sin estar agarrado a nada fijo.

El Wake Foil, por su parte, está pensado para quienes siempre tuvieron ganas de volar. La clase es dictada con un sistema de cascos con Bluetooth y la curva de aprendizaje es muy rápida y segura. Luego, ofrecen 30 minutos ininterrumpidos con la tabla para pasear, disfrutar y hasta volar.

Enter the Exit

Las tres propuestas de Enter the Exit invitan a desafiar la lógica y el ingenio.

Con juegos que cambian periódicamente para sorprender hasta a los que se hicieron habitués, Enter the Exit abrió en 2017 y es una de las primeras salas de escape que llegó a Argentina. Desde entonces, se consolidó, y hoy espera a quienes quieran divertirse en su sala en Belgrano (donde acaban de mudarse) con las mejores instalaciones y juegos.

Aunque la propuesta es apta para todo público, los menores de 16 deberán entrar acompañados por un adulto para, juntos, desafiar el tiempo con sus propuestas. Los esperan El Faraón, Defcon Soviet y Herencia Maldita.

¿Cómo funciona? Durante la hora que dura el juego, el grupo es encerrado en un cuarto y debe lograr salir de ahí. Los participantes deberán combinar el paso del tiempo, el ingenio y la estrategia hasta dar con la llave o el código para abrir la puerta y escapar.

Jazz Cartoons

Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca unieron dos mundos que no suelen combinarse: jazz y dibujitos.

En la sala del ND Ateneo, Jazz Cartoons es una propuesta del Paris Jazz Club, la banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca. Decidieron juntar dos mundos que, a primera vista, pueden parecer extraños y distanciados: el jazz y los dibujitos.

En escena, los músicos abordan un repertorio de canciones que forman parte de la banda de sonido de varias generaciones: melodías como “You‘ve got a friend in me”, “Everybody wants to be a cat” y “Hakuna Matata” no pueden faltar.

La propuesta apunta a redescubrir la profunda relación que siempre existió entre el cine, las animaciones, el humor y el jazz, con versiones nuevas de esas obras que todavía permanecen en el inconsciente colectivo.

