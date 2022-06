Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: noche inestable

Comienza una jornada fría pero sin circulación de aire antártico como la semana pasada y eso puede ser toda una diferencia. La frondosa nubosidad jugará a favor al amanecer conservando la temperatura nocturna para derivar en una mínima de 8ºC con cielo mayormente nublado y viento leve en superficie. Se espera un lunes de acotada amplitud térmica, con nubosidad en todos los niveles para darnos una tarde sin sol con máxima de 14ºC, aunque conservando el aire quieto. Será un día invernal que obligará a abrigarse pero varios grados más arriba que el fin de semana. La noche cierra en 9ºC conservando el cielo nublado con cierta inestabilidad, algunas lluvias aisladas hacia la medianoche y madrugada no desentonarían, atención los que vuelvan tarde.

Martes: repunta la máxima

El martes abriría la cuenta desde los 6ºC, con viento leve desde el oeste y cielo mayormente nublado. Se espera que arrime aire templado durante todo el día y que se retire la nubosidad al mediodía para dejarnos una tarde de sol que pondría un pie afuera del invierno al ofrecer una máxima de 16ºC, toda una ganga por el frío que hemos tenido desde hace una semana. La noche se proyecta con cielo despejado y sin viento en un interesante cierre con 12ºC que no llega a apagar las estufas, pero nos aleja de las muy bajas temperaturas nocturnas.

Miércoles: tarde de sol sin frío

La mañana del miércoles ofrecerá muy poca nubosidad y eso lo pagaremos con una mínima de 7ªC, por suerte con viento leve y con la oportunidad de caminar bajo el sol desde temprano para mitigar el frío matinal. Seguirá el arribo de aire caliente que junto al sol darían un verdadero batacazo térmico con el mercurio llegando hasta 18ºC para ponerle un breve paréntesis al invierno en una agradable tarde de sol sin frío. La noche cierra con 13ºC para dar por terminada la jornada más templada de la semana.

Jueves: fresco, pero no frío

Para el jueves se espera una mínima de 9ºC por lo que seguiremos diferenciados del frío fuerte, al menos por la mañana. La veleta rotará anunciando una breve entrada de viento desde el sur que desanimará al termómetro que se replegará levemente en una tarde con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16ºC, algo más ventosa que las anteriores, pero igualmente diferenciada del frío intenso. La noche mantiene el viento del sudeste para un cierre más fresco con 10ºC.

Viernes: descenso de temperatura

Para el viernes recobraremos el semblante invernal con viento desde el este y poco sol durante todo el día. Se estima una mínima de 7ºC, con viento leve y cielo parcialmente nublado. La tarde conservará la nubosidad y el viento con la máxima retrocediendo hasta 14ºC. La noche cerrará estable con 8ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado mostraría viento de direcciones variables y sol intermitente con una máxima de 15ºC mientras que el domingo marcaría la vuelta del cielo mayormente despejado, con viento del este y máxima de 14ºC.

Eso es todo, amigos y amigas. Comienza una semana decididamente menos fría que la anterior, incluso con tres días seguidos con máximas superiores a 16ºC. Las mínimas también nos seguirán haciendo precio con valores promedio de 7ºC. No se prevén lluvias aunque ya va siendo tiempo que llueva. Hace mucho que no tenemos precipitaciones en el estuario. Lo más importante es que no se vislumbran irrupciones polares en el mediano plazo, ni escenarios de ráfagas ni tiempo severo ni nada que acentúe el frío.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli