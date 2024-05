Efemérides del 26 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

Escuchar

Las efemérides del 26 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que el cantante estadounidense Lenny Kravitz cumple 60 años.

Leonard Albert Kravitz nació un día como hoy, pero de 1964 en Nueva York, Estados Unidos. Desde chico mostró interés en la música y a los cinco años empezó a tocar la batería. Sus padres, una actriz y un promotor de jazz y productor televisivo, lo apoyaron en este camino.

Con el tiempo se volvió conocido por sus composiciones, su voz y su facilidad para tocar varios instrumentos: entre ellos, guitarra, piano, bajo, armónica, batería y sitar eléctrico. También por su paso por distintos géneros, aunque se destacó más que nada en el rock y el soul. En total, sacó 11 álbumes, y sus mayores hits fueron las canciones Fly Away, Are you gonna go my way?, American Woman, Low, Again y Ain’t it over till it´s over.

Kravitz también se desempeñó en otros ambientes artísticos, como la fotografía y la actuación. De hecho, participó en la saga de los Juegos del Hambre como Cinna, el estilista del personaje principal, Katniss Everdeen.

Efemérides: qué pasó un 26 de mayo

1896 – Se corona al último Zar de Rusia, Nicolás II.

1897 – Se publica la novela clásica de Bram Stoker, Drácula .

. 1907 – Nace el actor estadounidense John Wayne.

1923 – Se corre la primera edición de la carrera de resistencia Las 24 horas de Le Mans .

. 1964 – Nace el cantante estadounidense Lenny Kravitz.

1966 – Nace la actriz británica Helena Bonham Carter.

1972 – La URSS y los Estados Unidos firman los acuerdos SALT sobre la limitación de las armas nucleares en Moscú.

1987 – Sale el primer número del diario Página 12.

1999 – Se inaugura el nuevo edificio de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA).

2006 – Muere Edouard Michelin, presidente de la multinacional de neumáticos francesa.

2008 – Muere el cineasta estadounidense Sydney Pollack.

2013 – Muere el escritor estadounidense Jack Vance.

2017 – Muere el periodista y actor argentino Andrés Perciavale.

2018 – Muere Alan Bean, astronauta estadounidense y cuarto hombre en pisar la Luna.

Se celebra el Día del Visitador Médico, impulsado por el Dr. Ramón Carrillo, quien fue considerado el padre de la salud pública en la Argentina.

