Pronóstico del tiempo: confesiones de invierno

Finalmente el invierno se estrenó con nevadas en varias ciudades argentinas, aquí tuvimos suficiente frío como para saber que el otoño ya había entregado el mando, con sensación térmica bajo cero en la zona suburbana y una percepción que no superó los 9°C por la tarde. Se acabó la recuperación térmica vespertina, si bien ya habíamos conocido los amaneceres con muy baja temperatura siempre contábamos con ascenso del mercurio promediando la jornada.

De esta manera debutaron las tardes frías en una semana que obligó a prender las estufas y a agregarle un par de mantas a la cama. Así es Buenos Aires, donde se sufre el calor en verano y también se padece el frío invernal,. En lo personal prefiero la oferta de bajas temperaturas que al menos me dejan dormir por la noche, pero soy consiente de los duros amaneceres que les tocan a todos aquellos que tienen que salir a trabajar soportando temperaturas bajo cero. Acaso la rivalidad entre la afición veraniega y la hinchada del Yeti tenga como esencia la elección del mal menor para cada uno.

El próximo lunes se dará el solsticio, pero el mercurio ya dio por inaugurado el segmento más frío del año: comienza el invierno en la ciudad y no habrá lugar para mucha poesía ni para romantizar el frío, a cómo están las cosas solo le pedimos que por esta vez nos haga precio.

Jueves: amanecer polar suburbano

Comienza otra jornada de frío intenso en el estuario donde podemos repetir los bajos registros térmicos de ayer. Sigue el manto de nubes en un amanecer con 3°C de piso térmico para el cemento porteño y -2°C para el conurbano, si agregamos la incidencia del viento podríamos llegar a una sensación térmica disparatadamente baja en el sector suburbano. Será una mañana difícil para los laburantes que les toque caminar varias cuadras hasta la parada o la estación. No contaremos con el sol de media mañana para atenuar el frío, por lo que las bajas temperaturas nos acompañarán durante todo el día. No habrá consuelo para el termómetro, sin sol y con aire frío no lograría tocar los 11°C, configurando un día invernal de punta a punta. La noche conserva la nubosidad en un cierre con 6°C.

Viernes: repunta la mínima

El viernes se apiadará de los laburantes con un amanecer mucho menos frío con el mercurio largando desde los 7°C y sin viento en superficie, solo restaría saber cómo esto podría influir en la visibilidad. Se estima una jornada con cielo parcialmente nublado y podríamos recuperar al sol de manera intermitente. Al mediodía, rotará la veleta para anunciar una tímida entrada de aire desde el este, todo suma para que el termómetro levante el perfil y se anime a 14°C vespertinos. La frondosa nubosidad y la ausencia de aire frío impedirán el desplome nocturno del mercurio que cierra en 11°C, toda una diferencia con la noche anterior.

Sábado: de a poquito vuelve el sol

El comienzo del fin de semana promete varios claros en el cielo, para otro amanecer frío con 6°C de mínima. Seguiremos sin viento en superficie, lo que permitirá que nuestra masa de aire se vaya calentando de a poco. Se proyecta una jornada de buenas condiciones meteorológicas para los que quieran salir un rato con una tarde que se suma a la recuperación térmica con 15°C de máxima. La noche conservará la estabilidad en un cierre con 12°C, nada mal comparado con los valores de mitad de semana.

Domingo: buen tiempo para la juntada

El domingo suma otro casillero al progresivo repunte térmico con una mañana de 7°C de mínima. La novedad será la vuelta del pleno sol para darle un ambiente muy agradable a la jornada del Día del Padre, quizás un poco fresco para los que quieran sacar la mesa afuera para el almuerzo familiar. De todas formas, la tarde se perfila sin viento con el mercurio intentando llegar hasta los 17°C, toda una gentileza después de tanto azote de aire helado.

Spoiler alert

Buenas noticias para los que puedan aprovechar del fin de semana largo al aire libre. El lunes no tiene previsión de precipitaciones, se perfila con más nubosidad y sin ingreso de aire frío. Volvería la mínima a valores más amigables con 10°C al amanecer y con una agradable tarde de 17°C. La semana que viene no tiene intromisiones de viento patagónico por lo que traería un importante ascenso en las temperaturas matinales.

Eso es todo, amigas y amigos. A pesar de mi fanatismo invernal prefiero terminar mi reporte con moderación, con un rostro adusto sin revanchismos hacia el público estival. Hay un preconcepto de que la gran mayoría odia el frío y se sorprenderían de la gran cantidad de gente que se congratula con la llegada del período de bajas temperaturas. Sostengo que disfrutar del invierno es potestad de los más osados, que encontrar la belleza de los días muy fríos no es para cualquiera, que el deleite por el viento helado que te pega en la cara es algo que está reservado para un puñado de mortales. Hasta su rasgo antisocial nos cae bien, porque nos hace diferentes, por esa divertida sensación que surge cuando ves el rostro perplejo de alguien al que le acabás de decir: “A mí me gusta el frío”.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli