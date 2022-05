Pronóstico del tiempo: empieza el frío otoñal

Se acabaron las bondades del viento norte de tantos días sosteniendo el termómetro por arriba de 20°C. Regresó la lluvia, trajo ráfagas frías y volvieron a encenderse las estufas de los más friolentos. A partir de ahora se abre un segmento de nueve días sin descenso de aire caliente lo que se traducirá en un descenso de temperatura abriendo la temporada de frío otoñal, ese frío que te obliga a abrigarte, pero no te deja tiritando en la parada del bondi, que no te hace apoyar los glúteos en la estufa ni bien llegás a la oficina, ese frío que hasta puede prescindir de la bufanda, los gorros y los guantes de lana. Una suerte de frío gauchito, cuando el otoño empieza a oficiar como banda soporte del concierto invernal. Temperaturas más bajas que justifican los primeros locros, guisos y busecas. Registros que ya empiezan a fastidiar al #TeamVerano. Y es bueno contar con este tramo para ir aclimatándonos a los fríos más sostenidos del invierno. Esta oferta no será valida para el conurbano donde los amaneceres ya contarán con pasaporte invernal. Si bien tuvimos algunos episodios de máximas bajas, a partir de ahora el fresco se mantiene hasta el final, comienza el frío otoñal con el invierno meteorológico a la vuelta de esquina.

Jueves: primer amanecer invernal

Un frío amanecer inaugura una larga hilera de mínimas más bajas en el estuario. Se esperan 7°C de salida, el viento en superficie podría llevar la sensación térmica a dos grados menos así que habrá que abrigarse para una mañana invernal, especialmente en el conurbano donde el amanecer puede ser muy frío. Se estima una jornada con poco sol, con cielo parcialmente nublado hasta el mediodía y luego cielo cubierto para mostrar una tarde gris, algo ventosa con una máxima de 15°C. La noche puede presentarse ligeramente inestable con baja probabilidad de alguna lluvia aislada o lloviznas intermitentes en un cierre con 11°C. Al ser la segunda jornada consecutiva con viento del sudeste podríamos tener una importante suba del río.

Viernes: las nubes no se van

Otro día sin sol y con viento frío para desanimar al mercurio. El frondoso manto de nubes persistirá en nuestro cielo y nos ayudará a esquivar un frío amanecer, esta vez con el termómetro iniciando la cuenta desde 9°C en una mañana que conservará cierta inestabilidad y donde alguna llovizna no desentonaría. El viento se atenuará con respecto a los últimos días lo que permitirá sobrellevar mejor la baja temperatura matinal. Se estima otra tarde mayormente nublada con una máxima de 16°C y una noche con 11°C sin previsión de lluvia para los que quieran salir.

Sábado: nublado pero sin lluvia

El sábado conservará la nubosidad, con algunas cuotas de sol por la mañana. Se espera una mínima de 7°C, con viento calmo y cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde volvería el escenario de total cobertura nubosa, sin previsión de lluvias ni viento con el mercurio llegando hasta 15°C. La noche se encuentra a salvo en un cierre con 10°C.

Domingo: un nuevo frente frío

La jornada dominical mostraría sol intermitente con un reingreso de aire frío al estuario. Se intensificará el viento desde el sur por lo que deberán abrigarse mucho aquellos que quieran salir un rato de casa. La máxima acusará la entrada de un nuevo frente recortándose en 14°C configurando una jornada sin precipitaciones aunque no aliente a planificar actividad al aire libre.

Spoiler alert

La semana que viene se desploma la temperatura para convertirse en un verdadero simulacro invernal. Se esperan mínimas de 4°C con amaneres al borde del bajo cero en el sector suburbano. Las máximas no pasarían de los 13°C durante varios días seguidos, la novedad sería la vuelta del sol y la ausencia de viento para no acentuar más el frío.

Eso es todo, amigos y amigas. Bajan las temperaturas, pero sin meternos enseguida en un escenario de frío intenso. Tampoco llueve el fin de semana, aunque el sol podría quedar en deuda. Se volvieron a prender las estufas, las mantas regresaron a la cama y alguno hasta le subió un puntito al calefón. Se viene el frío otoñal en la ciudad, porque el frío invernal es otra cosa.

