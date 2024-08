Clima en EE.UU., hoy sábado 31 de agosto: alertas por tormentas eléctricas, lluvias excesivas e inundaciones

Una vasta región que inicia en las llanuras del sur y se extiende hasta la costa este de Estados Unidos podría sufrir en las próximas horas una fuerte inestabilidad y clima severo, según el pronóstico para este sábado 31 de agosto del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés). Ese organismo emitió distintas alertas por tormentas eléctricas severas, lluvias excesivas, posibles inundaciones repentinas. Además, un disturbio tropical leve se desarrolla en las costas de Texas, lo que podría afectar las actividades al aire libre para Labor Day.

Una vaguada de nivel superior y un frente frío superficial asociado avanzarán hacia el este durante el sábado, extendiéndose desde el noreste al suroeste a través de los valles de Ohio y Tennessee, el valle medio de Mississippi (centro y sur), y hacia las llanuras del sur, que incluyen Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma y Texas. “Se espera una ronda de fuertes lluvias y tormentas eléctricas”, pronosticó el NWS.

El mapa del pronóstico del clima en EE.UU. para este sábado 31 de agosto NWS/NOAA

Asimismo, se estima la formación de nubes de aire húmedo e inestabilidad, lo que probablemente conduzca a tormentas eléctricas más intensas, fuertes lluvias torrenciales y la posibilidad de inundaciones repentinas aisladas. En ese sentido, la zona norte y centro de Los Apalaches podría registrar tormentas y un riesgo de precipitaciones excesivas nivel 2 de 4.

La progresión de un frente frío se ralentizará hacia el sábado, especialmente con extensión hacia el suroeste de Estados Unidos, lo que provocará rondas adicionales de tormentas el domingo con lluvias moderadas a localmente fuertes en Texas, Nuevo México, Arizona y California.

También al sur, se espera que hoy continúe otra zona de tormentas cerca del oeste de Louisiana y el alto Golfo de Texas, a medida que se desplazan las lluvias excesivas con riesgo de inundación en el Golfo.

Fuertes tormentas e inundaciones en la costa este de EE.UU. y un disturbio torpical en Texas

En Florida se pronostican tormentas eléctricas para la península, con algunos posibles casos aislados de inundaciones urbanas en el sur del estado. Con relación a la temperatura, las precipitaciones traen alivio en los termómetros, lo que también se prevé que ocurra en Mississippi, Ohio y Tennessee.

De acuerdo con un mapa publicado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) las lluvias y tormentas eléctricas se extenderán por toda la costa este del país, lo que abarcará Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Delaware, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Maine.

Zoom Earth advierte sobre un disturbio tropical en Texas este sábado 31 de agosto Zoom Earth

Así, la oficina dio especial atención a Pensilvania y Virginia Occidental, donde podrían producirse tormentas eléctricas severas, acompañadas de un riesgo elevado de inundaciones.

Con relación a la temporada de huracanes activa en el océano Atlántico, no se prevén amenazas de este tipo en Florida ni en la costa este de EE.UU. No obstante, el mapa satelital de Zoom Earth alertó acerca de un disturbio tropical de nivel 1 en Texas, que podría afectar áreas de Houston y Corpus Christi en las próximas horas, pero no se advirtieron altos riesgos.

LA NACION