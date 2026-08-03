Proverbio árabe: “La primera vez que me engañes será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía”

Hay frases que atraviesan generaciones. Una de ellas es el conocido proverbio árabe que dice: “La primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda vez, la culpa será mía”. Aunque fue transmitido durante siglos en distintas culturas y versiones, su significado continúa vigente. La expresión plantea una reflexión sobre la confianza, el aprendizaje y la responsabilidad personal frente a quienes incumplen su palabra o actúan de forma deshonesta.

Lejos de justificar el engaño, el proverbio distingue dos momentos muy diferentes: el primero, cuando alguien traiciona la confianza depositada en él; y el segundo, cuando esa misma conducta vuelve a repetirse porque se ignoraron las señales de advertencia.

Este proverbio árabe es uno de los más conocidos de la historia y aún en la actualidad continúa en vigencia (Foto: X)

La primera parte de la frase hace referencia a una situación en la que una persona actúa de buena fe. En ese escenario, quien engaña es el único responsable de la traición. Cuando alguien miente, manipula o incumple una promesa por primera vez, la responsabilidad recae sobre quien decidió actuar de manera deshonesta. La víctima del engaño no puede prever ese comportamiento si no existen antecedentes que lo anticipen.

Sin embargo, el sentido del proverbio cambia en su segunda parte. Allí aparece la idea de que las experiencias también deben dejar aprendizajes. Si una persona vuelve a depositar su confianza en alguien que ya demostró reiteradamente ser poco confiable, el riesgo de volver a sufrir una decepción aumenta. En ese caso, el proverbio invita a asumir la responsabilidad de no haber tenido en cuenta las señales previas.

Poner límites a los demás es una buena forma de protegerse (Foto: FreeP¡CK)

Más que promover la desconfianza hacia los demás, esta expresión pone el foco en la importancia de observar las conductas y aprender de la experiencia. En psicología, la confianza suele construirse a partir de la coherencia entre lo que una persona dice y lo que hace. Cuando esas acciones dejan de coincidir de manera repetida, establecer límites puede convertirse en una forma de proteger el propio bienestar físico y mental.

El proverbio también recuerda que perdonar y volver a confiar no son conceptos idénticos. Una persona puede decidir perdonar una ofensa sin necesidad de ignorar lo ocurrido ni de exponerse nuevamente a la misma situación.