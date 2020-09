Puertas adentro. Recorremos la casa de Pablo Ledesma, el mago de la madera

Carmen Güiraldes Arq. Eugenia Cides Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020

Pablo Ledesma es el nombre de una marca de diseño y producción de muebles. Pero también el de un hombre atento a lo que lo rodea. A primera vista, su casa parece una casa masculina donde domina la madera. Después de un rato, notás las concesiones: los techos de colores, el arte en las paredes, los libros y esa clase de objetos que no son necesariamente prácticos pero que dan vida, como un conejo verde de cerámica en la cocina o el perro-velador fucsia.

Sobre el muro de ladrillones que se repiten en la vereda, dos gallos de cerámica (Desirée de Ridder) custodian la entrada. Crédito: Santiago Ciuffo

Compré esta casa porque me gustaron los herrajes de las puertas y la escalera. El resto lo hice todo. También el muro, que armamos con ladrillos que traje desde San Andrés de Giles Pablo Ledesma

Izq.: La inmensa puerta de doble hoja es creación de Pablo, que compró las ventanas guillotina en una demolición y las pintó de blanco para darle ese aire tan inglés al conjunto. Der.: Pablo Ledesma. Crédito: Santiago Ciuffo

"De la madera me gusta el perfume, el carácter y sus posibilidades infinitas. Me atrae especialmente esa recuperada que viene con sus propias huellas, en las que yo no intervengo pero con la que armo piezas imposibles de reproducir".

Entramos

"El lavatorio del toilette es una rareza que me regaló mi amigo Coco Gutiérrez", dice Pablo. Importantes marcos (Pablo Ledesma), con y sin espejo, y una mesita restaurada. En el hall, ropero chino (Collector's Bazaar) y la bici de su hija Francesca. Crédito: Santiago Ciuffo

Mesa baja (Pablo Ledesma) y sofá blanco 'Ghost' de Paola Navone para Gervasoni. Lámpara de pie diseñada por Mariano Fortuny. En las paredes, obras de Andrea Moccio, Lucio Boschi, Facundo de Zuviría, Diego Ortiz Mugica y de Francesca, la hija de Pablo. Crédito: Santiago Ciuffo

"Mi casa está hecha a la medida de lo que me entusiasma. En el jardín no tengo parrilla ni pileta, por ejemplo. En cambio, como soy muy de los libros y los papeles, hay bibliotecas por todos lados"

En el comedor, mesa (Pablo Ledesma), sillas (Lejano Oriente) y vista a la torre que aloja el estudio. Obras Eduardo Hoffmann y Sébastien de Ganay. Lámpara colgante (Net). El protagónico del living es para el sillón 'Up', clásico del diseñador italiano Gaetano Pesce. Crédito: Santiago Ciuffo

"El piso del hall de entrada, el living y el comedor están hechos con tablas de panadería: les dejé hasta la harina que traían y las sellé con hidrolaca"

Yendo de la cocina a la torre

Con patas lustradas y contrastes de tonos y texturas, el mueble de cocina es a la vez cajonera, estantería y mesada de madera (Pablo Ledesma). El piso de calcáreos blancos vino con la casa. Crédito: Santiago Ciuffo

"Me encanta que en la cocina haya un poco de todo: libros, adornos, objetos de color... Y que nadie entre cuando cocino, je"

Izq.: La pileta enlozada es original inglesa. Encima, en un enorme pizarrón rotarán cuadros, carteles y mensajes. Der.: A la salida de la cocina, mesa redonda (Pablo Ledesma) y banco de hierro curvo (Trading Post de Aaron Hojman, Punta del Este). Crédito: Santiago Ciuffo

"Siempre quise tener un jardín inglés. Y, aunque hasta el momento no lo he logrado, la enredadera que cubre las paredes es parte de ese proyecto"

La torre que Pablo construyó está totalmente forrada en tablas de lapacho, y sus puertas alguna vez fueron de un calabozo. Crédito: Santiago Ciuffo

"La época en la que más disfruto la casa es a fines de la primavera. Es el momento de la mejor luz y cuando el jardín se pone más lindo"

Esta estructura, que aloja el estudio, "surgió de la necesidad de poder trabajar ajeno a los movimientos del trajín cotidiano", según cuenta Pablo. Crédito: Santiago Ciuffo

Texturas de descanso

Izq.: Cama (Pablo Ledesma) forrada con arpillera turca, lámpara (30quarenta) y alfombra de caña y cuero. En la pared, foto de Facundo de Zuviría. Der.: Escritorio (Pablo Ledesma); silla sueca y alfombra blanca (Facundo Lhez). Lámpara 'Ktribe', de Philippe Starck para Flos. Crédito: Santiago Ciuffo

"Las piezas negras que están sobre el escritorio son dos estructuras de madera quemada que encontré hace años y que son tal vez lo que más me gusta de toda la casa"

Izq.: En el cuarto de Francesca, camas forradas en arpillera con baldaquino y acolchados (Paula Cahen D'Anvers), ropero rojo de ferrocarril. La luz de noche es un perrito fucsia (Jonathan Adler). Der.: El cuarto de juegos, con techo pintado de verde y un cartel de heladería. Crédito: Santiago Ciuffo

En el baño, la puerta es fucsia con un componente flúo para que brille más. Ventana redonda y lámpara fileteada por Luis Zorz. Crédito: Santiago Ciuffo

"Tengo la suerte de contar con proveedores que me consiguen piezas únicas. Las chapas repujadas del techo del baño son típicas de los teatros o los conventillos de principios de siglo pasado"