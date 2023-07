Qué alimentos recomiendan no comer a partir de las 19 para poder mantenerse saludable

escuchar

Un estudio realizado en Roma, por el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, analizó el vínculo que hay entre la hora de comer y los efectos en el organismo. Esto en más de 700 adultos.

Como resultado, se obtuvo que consumir alimentos en la noche impacta la presión arterial. Así le pasó al 24,2 por ciento de los observados, que comieron dos horas antes de acostarse y mostraron un descenso inadecuado de la presión sanguínea, mientras que en el 14,2 por ciento ocurrió lo contrario porque habían cenado más temprano.

La explicación que dan los expertos ante estas alteraciones es que alimentarse antes de irse a dormir hace que el cuerpo esté en estado de alerta, lo cual estimula la producción de estrés, a través de la adrenalina, lo que genera cambios en los ritmos circadianos.

Comer ligero puede ser beneficioso parala salud, sobre todo en la noche Foto: 123RF

La doctora Ebru Ozpelit, profesora de cardiología de la Universidad de Dokuz Eylul, en Izmir, Turquía, quien presentó el estudio, afirmó que los “hábitos de alimentación erráticos”, como no desayunar y cenar cada vez más tarde pueden causar daños a lo largo del tiempo.

A su vez, agregó: “Comer al iniciar el día es importante, así como no saltarnos el almuerzo. Debemos tomar una pequeña cena y esta no debe ser después de las 7 de la noche”.

Uno de los problemas: la obesidad

La doctora Sandra Hirsch, experta en nutrición humana del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, afirma que “cuando uno come se desarrolla toda una serie de procesos metabólicos”, dijo la experta a BBC.

En consecuencia, se liberan hormonas en la absorción de alimentos. Por ende, si se come poco tiempo antes de acostarse, los mecanismos hormonales generan efectos como aumento de peso y obesidad.

“Comer tarde en la noche puede inhibir la degradación de la grasa en el organismo, que es un proceso habitual durante la noche y esto puede llevar a que una persona que está tratando de bajar de peso tenga mucho más trabajo en bajarlo”, afirmó Sandra Hirsch.

Desayunar y almorzar a horas determinadas es lo mejor para el organismo Foto: iStock

El reflujo es otro de los efectos

Cuando aparece el reflujo los contenidos estomacales retroceden desde el estómago hacia el esófago, lo que lo irrita y causa acidez gástrica, náuseas e indigestión.

”Si uno come y se acuesta, no alcanza a vaciar el estómago, por lo tanto, queda el estómago lleno y si la válvula gastroesofágica está alterada, la comida va a subir”, explicó Hirsch. Entonces, se recomienda que las personas que ya sufren reflujo no coman grasas antes de acostarse.

En un artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times en 2015, el doctor Jamie Koufman, médico especializado en trastornos de reflujo, escribió que la causa de estas “inquietantes tendencias”, puede ser la dieta mala, el mayor consumo de azúcar, grasa y alimentos procesados.

Además de la variable más ignorada que es la hora en la que se cena. Así, para evitar “este incremento extraordinario en la enfermedad de reflujo, debemos dejar de comer a las 8 de la noche, o al menos tres horas antes de irnos a la cama”.

Mejor evitar estos alimentos

Quesos : contiene mucha grasa, lo que dificulta la digestión, produce pesadez estomacal.

: contiene mucha grasa, lo que dificulta la digestión, produce pesadez estomacal. Coliflor : es muy nutritivo, pero en la noche es pesado porque produce gases.

: es muy nutritivo, pero en la noche es pesado porque produce gases. Pasta : es de lenta digestión y si le agregan salsas y quesos es aún más pesada.

: es de lenta digestión y si le agregan salsas y quesos es aún más pesada. Helado : su contenido de azúcar, grasas saturadas y otras sustancias añadidas lo hacen dañino para consumir antes de dormir.

: su contenido de azúcar, grasas saturadas y otras sustancias añadidas lo hacen dañino para consumir antes de dormir. Chocolate : contiene cafeína y teobromina, dos potentes compuestos que activan el sistema nervioso.

: contiene cafeína y teobromina, dos potentes compuestos que activan el sistema nervioso. Comidas picantes : irritan la mucosa estomacal, provoca agruras y hace pesada la digestión.

: irritan la mucosa estomacal, provoca agruras y hace pesada la digestión. Lechuga : genera gases y es diurética, lo que hace ir más al baño durante la noche, afectando la calidad del sueño.

: genera gases y es diurética, lo que hace ir más al baño durante la noche, afectando la calidad del sueño. Hongos: tiene alta cantidad de fibra y puede generar inflamación y gases.

El Tiempo (Colombia)