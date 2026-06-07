Qué dice la psicología de las personas que viven con su habitación desordenada

Para la psicología contemporánea, la manera en que un individuo gestiona el orden de sus espacios personales funciona como un termómetro de su capacidad para afrontar las responsabilidades cotidianas. No se trata simplemente de un episodio aislado de desorden, sino de una dinámica persistente donde un ambiente caótico refleja, en muchos casos, una dificultad subyacente para organizar la estructura de vida.

Según el psicólogo canadiense Jordan Peterson, ordenar la habitación constituye el primer escalón fundamental en el ejercicio de la responsabilidad individual. Bajo esta premisa, la persona debe ser capaz de administrar aquello que tiene a su alcance y que puede controlar directamente antes de intentar resolver problemas de mayor envergadura.

Convivir con el desorden dice mucho sobre una persona Freepik

“Si no podés ordenar tu propia habitación, ¿quién sos para darle consejos al mundo?”, planteó Peterson en diálogo con el medio Big Think. Esta postura sostiene que, al dominar el entorno cercano, el individuo desarrolla habilidades que luego podrá trasladar a desafíos más complejos, para evitar así el error de pretender transformar realidades externas sin consolidar primero una base de autodisciplina.

El desorden afecta siete aspectos clave

En este sentido, la falta de orden se vincula directamente con la procrastinación, definida por el psicólogo Joseph Ferrari, de la Universidad DePaul, como el hábito de postergar tareas hasta generar un estado de malestar persistente. Según Ferrari, cuanto mayor es el desorden acumulado, más difícil resulta para la persona discriminar entre las prioridades y las distracciones.

El desorden hace que muchos confundan el orden de sus prioridades Shyntartanya - Shutterstock

El impacto de este comportamiento se extiende a siete dimensiones clave de la vida cotidiana, donde primero que nada, la claridad mental se ve afectada, ya que un entorno saturado de objetos genera una sensación de agobio que impide distinguir lo urgente de lo secundario. Segundo, el cumplimiento de compromisos suele verse comprometido, ya que la tendencia a dejar cosas para después se convierte en un patrón repetitivo que alcanza las relaciones interpersonales, los plazos laborales y los proyectos personales.

Tercero, la disciplina básica se debilita, donde mantener el orden requiere una constancia que, si no se ejerce en lo doméstico, difícilmente se sostenga en planes de mediano plazo. Cuarto, las relaciones personales sufren un desgaste innecesario cuando la falta de organización genera conflictos, especialmente en la convivencia. En quinto lugar, la gestión del tiempo se deteriora al tener que improvisar o buscar objetos en espacios caóticos.

La procrastinación suele desembocar en una pérdida directa de tiempo fundamental

En sexta posición, la administración financiera puede desordenarse, lo que facilita la pérdida de documentos importantes o el olvido de pagos. Séptimo, la toma de decisiones se vuelve una tarea ardua, ya que el liderazgo personal requiere discernir qué conservar y qué desechar, una capacidad que se atrofia cuando no se entrena en el espacio propio.

Cómo combatir la procrastinación

En cuanto a las diferencias de género, aunque socialmente suele haber una carga mayor sobre las mujeres, los estudios de Ferrari indican que no existe una predisposición biológica hacia el desorden en un sexo sobre otro, sino que la distinción real radica en la búsqueda de ayuda profesional. Según explica Ferrari en Psychwire, mientras los hombres suelen justificar su entorno caótico atribuyéndolo a sus “juguetes” o pertenencias, las mujeres tienden a recurrir con mayor frecuencia a expertos en organización para mejorar su calidad de vida. Este enfoque profesional puede ser un recurso valioso para romper con la procrastinación crónica.

Ordenar la habitación es fundamental para combatir la procrastinación

Finalmente, el desorden se distingue de la acumulación compulsiva, que es un trastorno psiquiátrico clínico. Mientras que la acumulación es vertical y específica, el desorden es horizontal y responde a un exceso general de objetos. La recomendación de los especialistas es comenzar por pasos pequeños, como organizar un solo estante o un cajón. Este ejercicio, lejos de ser una pérdida de tiempo, es una herramienta para reducir la ansiedad y fortalecer la confianza necesaria para avanzar hacia metas más significativas, fundamental para entender que el orden no debe convertirse en una obsesión perfeccionista, sino en un hábito que permita vivir una vida más eficiente y plena, sin permitir que la procrastinación se instale en el centro de nuestra rutina diaria.