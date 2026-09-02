Qué hay detrás de la “ruta maldita” camino a la Virgen de Medjugorje y por qué mueren los peregrinos

A principios de agosto, un accidente vial dejó un saldo de 12 muertos cuando un colectivo que transportaba peregrinos desde el santuario de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina chocó. Esta tragedia se sumó a otras 36 muertes en lo que va del siglo XXI vinculadas a esta devoción mariana. Hay quienes tildaron a la ruta que hacen los fieles como “maldita”, pero ¿qué hay detrás de esto?

Se cree que la Virgen de Medjugorje apareció ante seis chicos el 24 de junio de 1981 y luego tuvo una serie de representaciones más; se la vinculó inmediatamente como un suceso que venía a traer paz a una región de Europa marcada por las diferencias religiosas y que más tarde decantaría en las guerras yugoslavas que se desataron de 1991 a 2001.

En 1981 se cree que la Virgen María se apareció a seis niños para darles un mensaje de paz; allí nació el santuario más famoso de Europa del Este (AP Photo/Hidajet Delic, File) Hidajet Delic - AP

La colina donde se dieron estas manifestaciones se volvió un santuario para los fieles del continente, en específico del este. Así, con el cese al fuego entre los expaíses yugoslavos, ese punto recibió cada año a miles de personas, hasta que una seguidilla de accidentes encendió las alarmas, según señaló el medio polaco Zero.

Camino a Medjugorje: cronología de las tragedias

El primer accidente ocurrió el 1 de julio de 2002, cuando un colectivo que transportaba a peregrinos polacos al santuario de Medjugorje se salió de la ruta en Balatonszentgyörgy, cerca del lago Balaton. Volcó y cayó en una zanja. Ese accidente dejó un saldo de 20 muertos y 31 heridos.

Según especificó Euro News, la peregrinación había sido organizada por los franciscanos de Stoczek. En el lugar del accidente se erigió posteriormente un monumento singular, en el que se colocaron veinte campanas que simbolizan a las víctimas de la tragedia y una copia de la imagen de la Virgen de Medjugorje.

Los accidentes de peregrinos a Medjugorje comenzaron en 2022 y se perpetuaron hasta la actualidad (Accidente de 2022) (Fuente: Davor Pongračić/Cropix)

En junio de 2007, un colectivo de peregrinos polacos que iba camino al santuario de Medjugorje chocó en Hungría. Allí murió una persona y otras 28 fueron heridas.

El 24 de mayo del 2008, otro accidente sorprendió a los fieles católicos, esta vez en Bosnia y Herzegovina, cuando un colectivo transportaba a peregrinos hacia el santuario de la Virgen y chocó de frente con un camión. Murieron tres personas y 53 resultaron heridas, según el medio bosnio Zadar.

El 6 de agosto de 2022, un bus que transportaba a polacos que se dirigía a Medjugorje volcó en la autopista A4, al norte de Zagreb. Según se supo, el vehículo se salió de la carretera y cayó en una cuneta. Murieron 12 personas y 32 resultaron heridas.

El 25 de mayo de 2025 se registró otro choque entre dos colectivos en la autopista A1 de Croacia. No hubo víctimas fatales y el accidente dejó seis heridos.

Accidente de 2025 donde no se registraron víctimas mortales (Fuente: Hayat)

El 16 de agosto de 2026, en la autovía M3 de Hungría, tuvo lugar el último accidente relacionado con peregrinos de Medjugorje. El vehículo perdió el control y se salió de la cuneta mientras cruzaba la ciudad de Mezőkeresztes. A bordo iban 57 pasajeros polacos, de los cuales murieron 12.

Qué hay detrás de los accidentes

El santuario de la Virgen de Medjugorje es uno de los más famosos y concurridos de toda Europa, no solo por la visita de fieles de ese continente, sino también de otros. Tras el más reciente choque, el papa León XIV lamentó lo sucedido y organizó una oración en memoria de las víctimas, pese a que la Iglesia católica no considera que en ese sitio de Bosnia y Herzegovina haya aparecido la imagen mariana, aunque sí acepta la devoción popular.

En 26 años se registró la muerte de 45 peregrinos polacos de camino o de regreso a Medjugorje (Photo by ELVIS BARUKCIC / AFP) ELVIS BARUKCIC - AFP

Por fuera de las atribuciones místicas o de carácter maldito, los medios europeos señalaron que la razón de tantos accidentes viales se relaciona con el estado defectuoso de algunas rutas y el cansancio de los conductores, que en algunos casos pasan varias horas sin descansar. De allí que se puso en tela de juicio la responsabilidad de las empresas que organizan estos viajes, principalmente polacas, ya que, en lo que va del siglo XXI, murieron por esta cuestión 45 peregrinos de esa nacionalidad.