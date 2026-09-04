Qué revela la psicología sobre las personas que agradecen todo el tiempo

Agradecer de forma constante, incluso por actos mínimos como sostener una puerta o alcanzar un vaso de agua, es una conducta que suele interpretarse como un simple rasgo de buena educación. Sin embargo, diversos estudios de la psicología positiva sugieren que detrás de este hábito cotidiano se esconden aspectos más profundos vinculados con la personalidad, la salud emocional y la manera en que el individuo se relaciona con su entorno. Esta disciplina, que ha estudiado la gratitud intensamente en las últimas décadas, la define como una fortaleza personal que trasciende la cortesía básica al reconocer genuinamente el valor de las acciones ajenas.

El concepto, cuyo origen etimológico en el latín “gratus” remite a lo “agradable” o “placentero”, funciona como un motor de emociones positivas. Según los expertos, quienes practican la gratitud de manera habitual exhiben una actitud más optimista frente a los desafíos diarios. En lugar de enfocarse en las carencias, estas personas tienden a valorar sus posesiones, sus experiencias previas y, fundamentalmente, los vínculos que construyen con otros. Esta fortaleza del carácter fomenta la humildad y la resiliencia, lo que permite afrontar adversidades sin perder la perspectiva sobre los aspectos positivos de su realidad. Asimismo, el reconocimiento del esfuerzo ajeno actúa como un facilitador social, ya que promueve interacciones más cálidas basadas en la reciprocidad y el respeto.

Las personas que agradecen excesivamente tienen una visión más optimista

La ciencia respaldó los efectos tangibles de esta actitud en el bienestar físico y mental. Investigadores como Robert A. Emmons, de la Universidad de California en Davis, y Michael McCullough, de la Universidad de Miami, concluyeron que los ejercicios de gratitud regular se asocian con una reducción de problemas de salud y un mayor rendimiento en las tareas cotidianas. En grupos específicos, como pacientes con trastornos neuromusculares, la expresión frecuente de gratitud se tradujo en una sensación de mayor descanso y optimismo. Estudios realizados en China reforzaron esta idea al vincular niveles elevados de gratitud con una mejora en la calidad del sueño y una disminución significativa en los índices de ansiedad y depresión.

El impacto no se limita al estado anímico. Investigaciones de la Universidad George Mason realizadas con veteranos de la guerra de Vietnam demostraron que quienes manifestaban mayores niveles de gratitud presentaban menos síntomas de estrés postraumático y una capacidad de resiliencia superior. Estos hallazgos son respaldados por el Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral de la UCLA, cuyos trabajos sugieren que experimentar emociones vinculadas a la gratitud favorece cambios positivos en el funcionamiento del sistema nervioso, contribuyendo directamente al bienestar psicológico integral del individuo.

La práctica de la gratitud permite combatir el desgano y recuperar la motivación para pensar en el futuro Magnific

En última instancia, lo que parece ser una respuesta automática de cortesía excesiva es, en realidad, una manifestación de una estructura emocional que prioriza el reconocimiento del otro. Lejos de ser un comportamiento trivial, la capacidad de agradecer constantemente se posiciona como una herramienta psicológica poderosa que fortalece los lazos interpersonales y protege la salud mental ante las presiones de la vida moderna.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA