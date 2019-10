¿Qué salvaría de un incendio Damián Betular, el gran pastelero del Hyatt?

Fuente: Brando - Crédito: Ignacio Sánchez

Cecilia Acuña SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2019

¿En qué anda Damián Betular?

Desde hace seis años es el chef ejecutivo de pastelería del Palacio Duhau Park Hyatt, donde con un equipo de 14 personas prepara la pastelería para todos los restaurantes del hotel. Desde chico, cuando miraba el canal Utilísima, supo que quería ser pastelero. Estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía antes de que el sector estallara como tendencia. Se recibió en 2002 y se perfeccionó en Londres y en Nueva York. Empezó a trabajar en el restaurante Sucre, donde armó su primera carta de postres. Desde el año pasado es parte del jurado del programa Bake Off de Telefe, que va por su segunda temporada.

Fuente: Brando - Crédito: Ignacio Sánchez

1. Zapatillas. Tengo alrededor de 25 pares; ahora, estoy enamorado de estas, que me las pienso poner hasta que se destruyan. Calzo 43.

2. Olla. Fue el primer objeto de cocina que tuve. Es de cobre, que es uno de los mejores materiales porque genera un calor parejo. Me la compré en París. La tengo hace 18 años y la uso para hacer caramelo, flan o garrapiñada.

3. Cuchara. Me la regaló un amigo de mi abuela. La utilizo para hacer la forma de un kennel, que es como una pelota pequeña de rugby que se logra con una cuchara bien ovalada y que ahora casi no se consigue porque las modernas son más redondas.

4. Espátula. Es una de las herramientas fundamentales del pastelero. Ayuda a transportar preparaciones para evitar el roce con las manos y para cuidar las formas. La olla, la cuchara y la espátula son tres de los instrumentos clave de la pastelería.

5. Remera. Me la compré muy barata; creo que me costó un dólar, en un mercado de Tailandia. La amo. Tiene impreso el logo de Shingha, que es una de las cervezas que más se toman en Tailandia.

6. Libro. Japón me fascina por su mix entre el futuro y las costumbres ancestrales. Este libro sintetiza el arte, la arquitectura y la gastronomía. Cuando no tengo nada para leer, vuelvo a este libro. Me pasa lo mismo con el de Harry Potter.

7. Agenda y lapiceras. No uso el teléfono para agendar reuniones y eventos; necesito anotar todo para acordarme. A la vez, la agenda me sirve para dibujar los postres que voy a preparar. Es un recurso que me ayuda a imaginarme cómo va a quedar.

8. Tetera. Colecciono teteras; tengo alrededor de 120 de enlozado, de madera, de alfarería, de porcelana, de cerámica, de chapa. Paul Smith es un diseñador de moda inglés que una vez sacó una edición limitada de vajilla y compré todas: eran seis teteras y esta es una de ellas.

9. Autito. Me encanta armar esta clase de objetos. Este es un New Beetle de la línea de Lego Creator. La fascinación no es casual: soy técnico electromecánico. Son piezas que vienen hasta con el motor para armar.

10. Mochila. Me da la tranquilidad de transportar todo lo que necesito desde la mañana hasta la noche. Todo mi día está ahí adentro.