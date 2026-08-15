Qué significa escuchar benteveos en casa o el jardín y por qué se considera una buena señal

El canto del benteveo, ese sonido onomatopéyico que le otorgó su nombre popular, es una presencia constante en Buenos Aires. Más allá de su valor cultural, los especialistas sugieren que su establecimiento en parques y jardines privados no es azaroso. La permanencia de un ejemplar en un sector determinado responde a una serie de requisitos ambientales específicos que el ave identifica como aptos para su supervivencia, lo que posiciona a esta especie como un bioindicador del estado de conservación de un entorno urbano.

Desde una perspectiva biológica, la elección de un hábitat por parte del benteveo está condicionada por la disponibilidad de recursos críticos. Para que estas aves decidan asentarse, el espacio debe garantizar una oferta constante de alimento, principalmente insectos y pequeños animales. Asimismo, la estructura del lugar debe ofrecer árboles o elevaciones que permitan la observación del terreno y el descanso. En este sentido, la capacidad de adaptación del benteveo tiene límites precisos: su presencia indica que el área no fue objeto de una perturbación excesiva, manteniendo un equilibrio natural que permite el desarrollo de la biodiversidad urbana.

El benteveo es una de las aves más comunes en jardines y espacios urbanos (Fuente: Pexels)

El comportamiento territorial del ave es el factor que explica por qué se lo escucha con frecuencia. Su canto, potente y claro, cumple múltiples funciones dentro de su dinámica social: funciona como herramienta para marcar el territorio, atraer a posibles parejas, advertir sobre la presencia de otros animales y establecer canales de comunicación con individuos de su misma especie. Al ser seres territoriales, la recurrencia del canto implica que uno o más individuos incorporaron ese espacio a su circuito cotidiano. Este hecho técnico transforma la audición constante del pájaro en una evidencia de que el jardín o patio en cuestión forma parte de un corredor biológico activo y saludable.

El impacto del canto en la percepción humana también juega un rol relevante. La literatura sobre la materia indica que el sonido funciona como un disparador que invita a los habitantes a reconectar con los procesos naturales, incluso en medio de la vorágine urbana. Al integrarse al paisaje sonoro, el benteveo genera una percepción de vitalidad en el entorno, facilitando que las personas registren los cambios en su medio ambiente inmediato.

Su aparición cerca de una vivienda también dio lugar a distintas creencias populares Guido Piotrkowski

Finalmente, existe un componente vinculado al imaginario popular que atribuye significados simbólicos a su visita. Es común asociar su canto con la llegada de visitas inesperadas o como un presagio de novedades. Esta relación cultural pone de manifiesto cómo el ciudadano le otorga sentido a lo que ocurre en su entorno inmediato. En definitiva, la ciencia confirma que escuchar benteveos es, ante todo, una señal de que el equilibrio ambiental persiste en la ciudad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA