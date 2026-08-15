Qué significa “farmear aura”, el término que se volvió furor en redes sociales y que cada vez más chicos utilizan

En las redes sociales aparecen todo el tiempo palabras y expresiones que para muchos adultos resultan difíciles de descifrar. Una de las más populares entre niños y adolescentes es “farmear aura”, un término que se escucha en TikTok, Instagram y otras plataformas y que incluso comenzó a trasladarse fuera del mundo virtual.

Videos de chicos que realizan poses, movimientos, bailes o gestos particulares comenzaron a multiplicarse en las últimas semanas. La tendencia también despertó curiosidad en programas de streaming, donde diferentes creadores de contenido intentaron comprender qué significa exactamente “tener aura” o “farmearla”.

Aunque a primera vista la expresión puede resultar extraña, su significado es muy sencillo: “farmear aura” consiste en hacer algo que aumenta simbólicamente el prestigio, el carisma o la admiración que una persona genera entre los demás.

Cada vez más jóvenes se suman a esta tendencia y compiten en plazas, parques y espacios públicos (Foto: captura video)

Puede tratarse de una acción llamativa, una respuesta ingeniosa, una actitud de seguridad o incluso un movimiento realizado de manera aparentemente espontánea. Si los demás consideran que fue atractivo o admirable, esa persona “ganó aura”.

Pero, ¿de dónde salió esta expresión y por qué los chicos comenzaron a utilizarla? Para entender el concepto, primero hay que separar las dos palabras que lo componen.

“Farmear” proviene del inglés farming y es una expresión utilizada dentro del mundo de los videojuegos. Se refiere a realizar repetidamente una determinada acción para conseguir y acumular recursos, experiencia, monedas, objetos u otras recompensas que permitan progresar en la misión.

Batalla de aura

Por otro lado aparece el “aura”. En este caso, las nuevas generaciones resignificaron la palabra para referirse al carisma, el estilo o una cualidad difícil de definir que hace que alguien resulte atractivo o admirable frente a los demás.

La combinación de ambos conceptos dio origen a “farmear aura”, que podría traducirse como “acumular prestigio”. Así surgió también una especie de sistema imaginario de “puntos de aura”. Una persona puede ganar puntos cuando hace algo que es considerado por los demás atractivo, valiente o espontáneo, pero también puede perderlos cuando protagoniza una situación vergonzosa.

En distintas ciudades empezaron a organizarse competencias presenciales de “aura”. Los participantes suben a un escenario y cuentan con apenas unos segundos para llamar la atención del público. El objetivo es conseguir la mayor reacción posible de quienes observan y demostrar quién tiene más aura.

La forma de seleccionar a los ganadores cambia según cada competencia. Algunos eventos cuentan con jueces encargados de evaluar las presentaciones, mientras que en otros el público decide mediante aplausos y gritos quién continúa avanzando.