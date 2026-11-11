Quién es Reinaldo, el hombre que dio testimonio frente a León XIV en la cárcel de Devoto: “No sé si hago lo suficiente”

Para Reinaldo Chiconi (44) no es fácil hacer esta nota, abrir su corazón y exponer su vida, pero a lo largo de las casi dos horas de entrevista se repite que es su oportunidad para hablar de Jesús y contar su manera de vivir hoy, una muy diferente a la de su pasado: “Tengo un compromiso espiritual para con Dios, a lo que tenga que ver con Jesús yo voy a decir que sí”.

Reinaldo nunca imaginó que sería uno de los tres hombres que brindó su testimonio al Papa en su visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitio en el que estuvo detenido y ahora vuelve a ingresar pero con el corazón transformado.

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“No me considero digno”

Cuando le dijeron que existía la posibilidad de dar su testimonio preguntó por qué él, “no me considero digno, no sé si estoy haciendo lo suficiente”, se sincera. Para que le dieran la confirmación tuvo que pasar por algunos filtros importantes, uno de ellos el de la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El paso siguiente fue desarrollar el texto y fue en ese momento de volcar lo pensado en papel cuando empezaron a aparecer los fantasmas de la repercusión: “Estar delante de una persona que espiritualmente moviliza y representa a gran parte de la humanidad, impacta. Muchos escucharán mi testimonio y los fantasmas de si estaba preparado para esto aparecen, cuál será la repercusión en los medios, o cómo puede influir en mis hijos en el colegio”, piensa Reinaldo.

Reinaldo cuenta su historia de vida y de fe

No le interesa hablar de sí mismo, sino de todo lo que Jesús puede hacer por alguien y cómo puede transformar la vida de las personas, él, que también estuvo en la cárcel. “Vi la situación de muchas personas y de otras almas que siguen entrando y saliendo, tal vez todavía no encuentran esa oportunidad. Lo más maravilloso que puede existir es esa luz que se llama Jesús”, asegura.

Cuando desarrolló su testimonio tenía ganas de escribir mucho más, pero hay un protocolo de tiempos que cumplir y, con la ayuda del padre Matías De Martini, capellán de la cárcel de Devoto, volvieron a su memoria algunos detalles importantes para darle forma a su mensaje.

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Salir de la cárcel de Devoto y volver a entrar

Hoy su realidad es muy diferente a la que vivió años atrás, por eso la sensación de volver a entrar a Devoto lo lleva a mirar atrás y que no le duela. En otra época sentía frustración, se sentía incompleto en su vida, con dudas, miedo, le daba vergüenza recordar su pasado. “Hoy volver a Devoto es pasar por un lugar donde tuve la compañía de Jesús, es como haber caminado por una tierra desolada y hoy hacerlo sobre el pasto”, describe.

Que el Papa León XIV visite la cárcel de Devoto es para Reinaldo un mensaje muy fuerte: para todos los internos presentes, para sus familias y para tantos otros, creo que es importante saber que León se mueve como Jesús se movía y, en realidad, como pide que nos movamos todos. Jesús dijo: “Cuando estuve preso me fueron a visitar”, yo siento que León, con este paso por la cárcel de Devoto, está viviendo el evangelio y esa es la confirmación para la fe de cada uno, nos fortalece”, afirma Reinaldo.

Una infancia difícil y una juventud alejado de Dios

Reinaldo nació en González Catán, Partido de La Matanza, donde volvió a vivir luego de recuperar su libertad.

Es el mayor de seis hermanos varones; sus padres le han dejado buenas enseñanzas de valores y le han remarcado la importancia del respeto y el trabajo. “Por momentos mi infancia fue muy linda y otras veces muy difícil. Recuerdo de chico salir a trabajar para ayudar a papá y a mamá. No vengo con vergüenza, ni para victimizarme o por romantizar la pobreza, esa simplemente fue mi vida, crecer con mis hermanos sabiendo que el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo era fundamental para mantener a la familia de pie. Son cosas que me han quedado grabadas”, asegura.

Junto a su compadre y hermano Andrés

Reinaldo tiene cuatro hijos y se convirtió en papá muy joven, a los 18 años junto a su compañera del secundario, con quien no dudaron en continuar con el embarazo pese a sus edades.

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“Nosotros íbamos a la iglesia, tomé la comunión, la confirmación, fui parte del grupo de los adolescentes. Recuerdo desde chico tener conversaciones con Dios, sobre todo por las noches, por lo difícil que la pasábamos en casa. La sociedad de fomento de mi barrio y la iglesia eran de las cosas más importantes que teníamos de chicos”, recuerda Reinaldo. Pero a medida que fue creciendo se empezó a alejar del grupo de amigos de la iglesia que lo contenían. Y llegaron años donde el trabajo y el día a día le fueron ganando al tiempo que le dedicaba a Dios.

“No fui el marido perfecto, no fui el padre perfecto, me esfuerzo hoy en día en tratar de ser mejor. Entendí que las oportunidades no vienen para cambiar el pasado, sino para aprovechar lo que queda por delante. Lo que está hecho ya está hecho. Ese clic en mi vida personal fue todo; si no, miraba para adelante y no veía nada, y si miraba para atrás era frustración”, analiza Reinaldo.

Sus días en la cárcel: cuatro años y medio

Reinaldo estuvo detenido cuatro años y medio. Los primeros dos años en Magdalena fueron los más duros. “Yo viví el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, el verdadero antes y después de Cristo. Porque los primeros dos años fueron los más difíciles de atravesar. Cuando ingresé ahí era el desierto, el miedo, la incertidumbre, todos los pensamientos más oscuros persiguiéndome. De todos los sentimientos pesados la incertidumbre es la que te mata la esperanza”, explica.

No sabía cuánto tiempo le quedaba por delante porque no había juicios ni fechas. Cuando lo trasladaron a la cárcel de Devoto, él pensó que se iba para su casa, pero se enteró de que le quedaban dos años más; fue un derrumbarse.

Con sus amigos René y Carlos

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Aquellos primeros años fueron una prueba de fe. Reinaldo explica que las cárceles cambian mucho si son federales o provinciales. “Yo fui detenido porque fui acusado de partícipe necesario para la venta de estupefacientes. En principio me acusaban de autor, vos leías el título de la causa y era tremendo”, cuenta Reinaldo.

Al llegar a Devoto, lo asignaron a un pabellón donde se encontró en una situación que no esperaba; no podía creer a dónde había ido a parar. Entonces, se dio cuenta de que era el momento de poner a prueba todo lo aprendido en los dos primeros años en Magdalena.

“Yo lo pude comprobar, puedo contar que Dios existe y que hace maravillas, que te da oportunidades, que te restaura una familia, que te saca del pozo de la tristeza, de la angustia y de las adicciones”, asegura Reinaldo. Pero así y todo a él le faltaba conocerlo. Y ese paso por la cárcel fue su acercamiento a Jesús, aceptar su amistad, aprender a mirar con sus ojos y a valorar que él lo ama y cómo lo ve.

Fue perdonarse y dejarse sentir amado, abrazado, contenido, sin vergüenza, sin callarse. “Yo le contaba mis dramas solo a dos o tres personas con las que compartía los mismos vicios o malos hábitos. Vos lo hablás con ellos pensando que son tus amigos pero en realidad estamos compartiendo el mismo infierno y no queda otra que contarlo entre nosotros. Cuando llego a Devoto digo bueno, yo tengo este contexto super terrible, no me gusta nada de lo que me pasa, me está haciendo mal, tenía que llorar por las noches debajo de mis sábanas porque tampoco es un lugar que te permite mostrarte débil, no podés ceder en cuanto a eso”, explica Reinaldo. Y supo que no tenía que esperar a que Jesús le mandara alguna señal o una buena noticia; tenía que salir a buscar y poner su fe en práctica.

Y entonces se permitió volver a ser ese niño que por las noches lloraba y rezaba un padrenuestro y un avemaría.

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“De acá salgo, hasta acá llegó mi padecimiento en la cárcel”

Reinaldo no estaba lleno de plata, “no era un hombre adinerado, exitoso en mis emprendimientos ni tampoco era un narcotraficante que dejó una mochila enterrada con dólares, yo era un boludo y terminé en cana”, asegura. Desde adentro tenía que buscar el modo de poder seguir manteniendo a su familia. Se anotó para trabajar y lo llamaron para darle una oportunidad en la carnicería que había en ese momento en la cárcel. Eso le permitió un pequeño ingreso económico que podía pasar a sus hijos. “Fue algo que me trajo mucha tranquilidad a mi corazón”, admite.

Reinaldo junto a el equipo de Efatá Pastoral Carcelaria: Walter, Sabrina, Florencia, Cynthia y el padre Matías

En ese salir a trabajar se cruzó con el padre Pablo y el capellán Matías y por ellos Reinaldo empezó a pasar tiempo en la capilla con momentos de actividad o yendo a misa; “Fue acercarme a Jesús de una manera que no había experimentado, porque empecé a comprender que el evangelio es alegría y humildad, y es lo que yo veo en Matías y en el grupo de personas que lo rodean, que nos iban a visitar, que nos iban a ver con una sonrisa. Entre los voluntarios había chicas de 19 años que elegían venir a compartir una tarde con nosotros en vez de estar haciendo cualquier otra cosa. Ver ese equipo de pastoral carcelaria, esa sonrisa y calidez, que se acuerden tu nombre, ese mate que está siempre dentro de la charla, y lo mínimo bueno que pasa se alegran. Y si hay alguna pálida, porque ahí estamos llenos de pálidas, simplemente se acompaña con el silencio. Todo eso a mí me empezó a mostrar de que Jesús estaba más cerca de lo que yo pensaba, que no era un señor sentado allá arriba de las nubes”, cuenta Reinaldo.

Así empezó a permitirse disfrutar, incluso a sentir alegría a pesar de estar detenido. Fue poner la mirada en Cristo y sentir que en todo lo que le pesaba estaba él acompañando, y fue lo que le permitió mantenerse en pie cuando no tenía más fuerza.

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El tiempo lejos de los hijos y la ayuda de los amigos

Reinaldo llora al pensar en sus hijos; al recordar esos años lejos de ellos, sin dudarlo, lo más duro fue no poder llevarlos al colegio, no estar ahí para ellos si necesitaban algo.

Sus amigos, René y Andrés, fueron pilares fundamentales. “Andrés es el padrino de mi hija más chica y la llevaba a la escuela por mí todos los días. René se movía para todos lados para conseguirme cosas que mi vieja me llevaba cuando me iba a visitar. Mi vieja ni hablar, super recontra sufriendo. Esa culpa la tenés, llevas esa carga de haber arrastrado a la familia a la cárcel. No es que vas vos en cana y te la tenés que aguantar, llevas a tu familia a lugares donde ni vos querés estar”, dice con dolor. Él como detenido se sentía constantemente humillado, pero que sus amigos o familia tuvieran que pasar por lo mismo para visitarlo era un dolor que no podía tolerar.

Junto a Esteban, quién ya partió al cielo y estuvo muy presente para Reinaldo

Reinaldo decidió que saldría de allí siendo mejor papá, mejor hijo y mejor amigo. Encontró, sin darse cuenta, la oportunidad de ayudar: a los internos que se anotaban les entregaban unos cuadernillos para terminar el colegio, pero muchos de ellos no sabían leer ni escribir. “Fue levantar la mirada y ver a tantas otras personas en una situación tan básica para nosotros que nos sentimos bendecidos”, recuerda Reinaldo que desde ese momento comenzó a ayudarlos. Encontró en ellos el tiempo que había perdido de ayudar a sus hijos con sus tareas. Incluso se anotaron en un concurso de dibujo y literatura que ganaron.

“Salir de la cárcel fue como un resucitar, como Lázaro que salió de la tumba, volver a nacer”

A Reinaldo le dieron el beneficio de comenzar con salidas mensuales. “Muchas veces creemos que la libertad tiene que ver con la capacidad de andar donde uno quiere. Pero yo recuperé mi libertad espiritual, que me dio plenitud, mucho antes de salir. No me dolía el estar ahí, lo había aceptado como parte del proceso de transformación necesario para poder cambiar. Necesitaba darme cuenta, abrir mis ojos, quitarme muchos pensamientos, formas de pensar de cuando sos chiquito que son como bloques que a veces terminan encerrándote dentro de tu propia cabeza. Yo sentí que esos muros ya no estaban”, explica.

Su fe en Dios fue lo que le permitió transformar su vida en su paso por la cárcel de Devoto

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Por supuesto que no estaba cómodo, no quería estar ahí y lo que más deseaba era irse, pero asegura que la libertad la recuperó mucho antes de cruzar esa puerta para siempre.

La reinserción es difícil y duele mucho, “pero todo lo que vivo hoy, si lo tengo que comparar con aquel período no es nada, hay cosas que joden, molestan, duelen pero no se comparan con el sufrimiento que pasé. Es ahí cuando uno se siente fortalecido, aunque ahora, la reinserción puntualmente es durísima”, asegura una y otra vez.

Reinaldo salió de la cárcel con 41 años, y percibe una mirada condenatoria y que juzga. Actualmente trabaja en una empresa que coloca barandas para escaleras; casi todos los clientes son de barrios cerrados y en muchos de ellos no permiten el ingreso de quienes tienen antecedentes, y si lo permiten espera que no suceda nada malo porque sabe que al primero que van a buscar es a él.

“Eso es la reinserción, sentirte perseguido todo el tiempo por el pasado. Sentirte acusado es un dedo gigante apuntándote arriba tuyo, es difícil. Hay un sistema que te señala todo el tiempo. Hay pibes que tienen 20 años y cuando la gente los ve se cruza de vereda, pero vos después te sentás a hablar con ese pibe y está conociendo a Jesús o en verdad está cambiando”, reflexiona Reinaldo que hoy cuenta con dos trabajos donde lo respetan y lo aceptan sin importar su pasado.

Reinaldo se siente un hijo amado a los ojos de Dios, tiene identidad, sabe quién es, tiene claro hacia dónde va. Valora el tiempo que tiene para ser un mejor papá, comprende la vida. Siente que tiene más paciencia: “Lo que hago lo hago de la mejor manera; si no me sale no me critico, no me reprocho ni castigo, no creo que soy el peor, me doy otra oportunidad. Y como lo hago conmigo también lo hago con otros, como el segundo mandamiento que dice Jesús”, se sincera. Y agrega: “Así como la gente va al gimnasio para atender el cuerpo, hay que atender también el área espiritual y tener un diálogo con Dios a diario”.

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