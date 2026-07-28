LA NACION
Content LAB para Quini 6
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Quini 6: Cómo hacer para ganar 3 millones de dólares en agosto

Fácil, elegir 6 número del 00 al 45 y jugar al Quini 6 en su sorteo aniversario, que tendrá lugar el próximo 9 de agosto y que, bajo la modalidad Sale o Sale, garantiza un premio de 3 millones de dólares libres de impuestos; se trata de un premio sin antecedentes en la historia del juego

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Quini 6
Quini 6

Lotería de Santa Fe confirmó el lanzamiento del Sorteo Extraordinario Aniversario del Quini 6, para el domingo 9 de agosto, en el marco de los 38 años del producto, y pondrá en juego, un pozo excepcional de 3 millones de dólares, libres de impuestos bajo la modalidad Sale o Sale, lo que asegura la entrega del premio sí o sí.

Se trata de una cifra extraordinaria que refuerza la posición del Quini 6 como el juego poceado más vendido del país. La convocatoria llega en el marco del 38 aniversario del juego, y busca celebrar la fecha con una propuesta que combina la emoción histórica del Quini 6 con un premio de magnitud inédita ya que un apostador o varios, dependiendo del resultado del sorteo, podrán ser acreedores de la suma espectacular de 3 millones de dólares libres de todo gasto y con las deducciones impositivas cubiertas para esa modalidad.

Datos clave del sorteo

  • Fecha del sorteo: 9 de agosto de 2026
  • Pozo: Además de los pozos acumulados para cada modalidad, el día del sorteo el Siempre Sale pondrá a jugar USD 3.000.000 (tres millones de dólares)
  • Pago: en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina (BNA) vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.

38 años de historia y alcance federal

El Quini 6 nació el 7 de agosto de 1988 y este año celebra su 38° aniversario, consolidándose a lo largo de casi cuatro décadas como uno de los juegos de azar más queridos y arraigados en la cultura popular argentina.

Al ser consultado sobre la propuesta comercial Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe comentaba que: “generación tras generación, millones de familias en todo el país eligen Quini 6 con la ilusión de convertirse en millonarios y nosotros creemos que es eso, lo que lo convirtió en un verdadero clásico nacional de los juegos de azar, por eso también, creemos que es necesario apuntalar permanentemente el producto y en esta oportunidad, la idea de ofrecer un premio en dólares y libres de impuestos consideramos que puede ser de impacto positivo para la venta del producto”.

Su carácter es, además, profundamente federal: se comercializa en todo el territorio argentino (a excepción de la provincia de Tucumán) a través de las redes de agencias oficiales que regulan las loterías de cada provincia, lo que garantiza su alcance y presencia en cada rincón del país. Esta estructura de comercialización conjunta entre los distintos organismos provinciales es una de las claves que explican su vigencia y su venta, cortando más de 2.7 millones de tickets por semana.

Daniel Di Lena destaca el vínculo que las provincias tiene con el producto y el trabajo de venta que impulsan las agencias en todo el país, al tiempo que agregó: “es fundamental que seamos creativos y que estemos permanentemente atentos al comportamiento comercial del Quini en la calle. Los contextos hoy lo demandan y el desafío de ofrecer un premio de 3 millones de dólares apunta justamente a fortalecer ese posicionamiento” expresó el funcionario.

Un premio que refuerza el liderazgo del Quini 6

Con esta propuesta, el Quini 6 reafirma su lugar como el juego de azar más tradicional y popular de la Argentina, sumando una edición especial que promete atraer a miles de apostadores en todo el país.

El pozo de 3 millones de dólares, sumado a la garantía de q el premio no queda vacante, tal como asegura siempre la modalidad Sale o Sale, posiciona a este sorteo aniversario como uno de los eventos más relevantes del año para el sector.

---

Jugar de manera responsable. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bases y condiciones en www.loteriasantafe.gov.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. Todos los invitados al acto inaugural de la 138° Exposición Rural de Palermo
    1

    En fotos: todos los invitados al acto inaugural de la 138° Exposición Rural de Palermo

  2. El viaje empieza mucho antes del despegue: cómo aprovechar al máximo los beneficios de Visa Signature
    2

    El viaje empieza mucho antes del despegue: cómo aprovechar al máximo los beneficios de Visa Signature

  3. Stamateas: “Un conflicto bien resuelto nos enseña más que una convivencia donde nunca hay discusiones”
    3

    Bernardo Stamateas, psicólogo: “Un conflicto bien resuelto nos enseña más que una convivencia donde nunca hay discusiones”

  4. ¿A qué edad se considera a un gato viejo y cómo cuidarlo en sus momentos más complicados?
    4

    ¿A qué edad se considera a un gato viejo y cómo cuidarlo en sus momentos más complicados?