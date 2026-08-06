Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord: habrá 20.000 millones en juego con un premio de 3 millones de dólares en el Sale o Sale

El Quini 6 se prepara para celebrar sus 38 años con el pozo más importante de su historia. El próximo domingo 9 de agosto, el sorteo aniversario pondrá en juego un monto estimado de $20.000 millones, con un premio especialmente destacado: un Siempre Sale equivalente a US$3 millones libres de impuestos.

La cifra en dólares funciona como referencia para dimensionar el monto del premio, pero el ganador recibirá el dinero en pesos. El pago se calculará según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto, según informó la Lotería de Santa Fe.

La edición aniversario llega después del sorteo del miércoles, en el que quedaron vacantes todas las modalidades principales. De esta manera, los pozos se acumularon para la próxima jugada, que además tendrá el atractivo adicional del aniversario del tradicional juego.

Cuánto habrá en juego

El pozo estimado para el sorteo del domingo se distribuirá de la siguiente manera:

Tradicional – Primer Sorteo: $6.900 millones.

$6.900 millones. La Segunda: $4.200 millones.

$4.200 millones. Revancha: $2.400 millones.

$2.400 millones. Siempre Sale: equivalente a US$3 millones, libres de impuestos.

equivalente a US$3 millones, libres de impuestos. Pozo Extra: $200 millones.

En el caso del Siempre Sale, la modalidad contempla que haya uno o más ganadores. El premio será abonado en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del viernes previo al sorteo.

Un aniversario con un premio histórico

El primer sorteo del Quini 6 se realizó el 9 de agosto de 1988. Treinta y ocho años después, el juego de la Lotería de Santa Fe llegará a su aniversario con el pozo más elevado de su historia.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe y responsable del producto, explicó que la decisión de comunicar el monto del Siempre Sale en dólares busca ofrecer una referencia que permita dimensionar la magnitud del premio.

“Es la unidad de medida que hoy mejor le permite a la gente entender la magnitud de lo que está en juego”, señaló Di Lena. Según explicó, el monto alcanzado por los pozos acumulados hace necesario utilizar una referencia que permita dimensionarlo con mayor facilidad.

El funcionario también remarcó que el premio no se pagará en dólares, sino íntegramente en pesos argentinos, calculados según el tipo de cambio establecido para el sorteo.

Expectativa por un récord de participación

La celebración también está acompañada por una campaña de alcance nacional, que busca poner el foco en la magnitud del premio y en los 38 años de historia del juego.

Desde la Lotería de Santa Fe destacaron además la repercusión que tuvo la campaña entre los apostadores y las agencias oficiales de todo el país. El Quini 6 registra actualmente alrededor de 2,7 millones de apuestas semanales, y la expectativa es que la edición aniversario impulse un nuevo récord de participación.

Con las principales modalidades acumuladas y un Siempre Sale que garantiza la existencia de uno o más ganadores, el sorteo del domingo 9 de agosto será una edición especial dentro de la historia del Quini 6.

Juego responsable: prohibida su venta a menores de 18 años. Bases y condiciones en Lotería de Santa Fe.

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