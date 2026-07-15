Quiso llegar al fútbol elite, chocó con la realidad, pero supo reescribirla: “Una de las grandes historias del Mundial”

Dejó Argentina para jugar en distintos países pero no llegó a la elite; sin abandonar su deseo de dejar huella, se animó a llegar al sueño mundialista por otro camino y ser parte de un récord en el Mundial

Carina Durn 15 de julio de 2026 03:00 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

El fútbol corre por la sangre de Cristian Blanco, un arquero argentino que salió al mundo a conquistar el gran sueño de llegar lejos con la pelota, pero que hace unos años, cuando tenía unos 27 y luego de haber rotado por equipos de ligas menores de toda América, se animó a emprender un nuevo rumbo.

Cristian pudo ver cómo ese deseo de ocupar un lugar junto a las grandes estrellas de los mundiales se escapaba, al igual que le sucede a tantos otros chicos que lo intentan, pero que no pueden llegar, no por falta de esfuerzo, sino por esa otra realidad: hay lugar para un porcentaje ínfimo entre tantos aspirantes. Fue entonces que llegó esa pregunta clave: ¿cómo volver a empezar luego de tantos años dentro de la cancha?

“Fui arquero profesional y tuve la posibilidad de jugar en distintos países. Si bien nunca llegué a la élite como futbolista, esa experiencia me hizo entender que debía buscar otra manera de seguir creciendo dentro del fútbol. Elegí el camino de la formación y el entrenamiento, convencido de que podía dejar una huella desde otro lugar”, cuenta Cristian, quien hoy forma parte de The Miami FC , club que recientemente fue adquirido por un grupo inversor integrado, entre otros, por Juan Sebastián Verón, Emanuel Ginóbili, Juan `Pico´ Mónaco y Pepe Sánchez.

Cristian forma parte de The Miami FC , club que recientemente fue adquirido por un grupo inversor integrado, entre otros, por Juan Sebastián Verón, Emanuel Ginóbili, Juan `Pico´ Mónaco y Pepe Sánchez.

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Y en su nuevo camino, marcado por el esfuerzo, lo que el argentino jamás imaginó fue que sería capaz de resignificar sus sueños y llegar al Mundial al entrenar para la Copa del Mundo a Eloy Room para la selección de Curazao, un arquero que con sus atajadas estableció un récord histórico.

La historia de Cristian Blanco habla de perseverancia, de reinventarse cuando los sueños toman otro camino y de cómo el trabajo silencioso puede tener impacto en el escenario más importante del fútbol.

Animarse a cruzar fronteras y atravesar impactos culturales: “Para mí, que venía de Rosario, fue muy exótico”

La primera vez que Cristian Blanco dejó Argentina fue por amor al fútbol. Un equipo peruano se había fijado en él y le acercó una propuesta para fichar con ellos. Aquella fue también la primera vez que el argentino experimentó una punzada extraña en el corazón, que hoy identifica como nostalgia hacia esa dimensión de la vida que dejaba suspendida en su tierra, mezclada con la incertidumbre de enfrentarse a lo nuevo.

Perú fue su casa durante dos años, donde residió en Puno -a la vera del Titicaca- y en Huaral, una ciudad cercana a Lima. Al finalizar su contrato cruzó fronteras hasta Montevideo, tiempo después hizo las valijas para trasladarse a Honduras, luego se mudó a República Dominicana, y terminó en Estados Unidos: primero Naples (Florida) y, finalmente, Miami, su lugar actual de residencia.

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“De todos los lugares, me impactó Puno, en Perú, una ciudad entre sierras, con una cultura muy diferente a lo que es Lima, la gente vive de otra forma, come lo que cosecha, para mí, que venía de Rosario, fue muy exótico. Honduras también me impactó, me trataron muy bien, pero no lo imaginaba con tantas falencias a nivel de desarrollo, es un lugar difícil para vivir, con carencias. Por otro lado, me sorprendió cómo naturalizaban el hecho de que las niñas a los 17 o 18 ya fueran madres de dos o tres hijos, tal vez porque no hay mucho para hacer para las mujeres y ser madre es la máxima aspiración. Mi lugar en Dominicana lo disfruté. Entrenaba por las mañanas y después iba a la playa”, sonríe.

Cristian jugó en Perú, Uruguay, Honduras, República Dominicana, y terminó en Estados Unidos: primero Naples (Florida) y, finalmente, Miami, su lugar actual de residencia.

“Y qué decir de Estados Unidos, sí tiene muchas diferencias con Argentina, se trabaja mucho, pero es verdad que tiene muchos beneficios. Y si bien me rodeo de muchos argentinos, no dejo de extrañar esa cultura tan nuestra”, dice Cristian, mientras que a la par disfruta de un mate.

Un nuevo rumbo, tres trabajos, y mucho esfuerzo diario: “Es necesario estar enfocado y saber lo que querés”

El cambio de rumbo en su carrera profesional ocurrió hace siete años -en el 2018- cuando conoció al director de la academia de The Miami FC, quien le contó que estaban tras la búsqueda de alguien que organice una academia de arqueros para chicos. Cristian aceptó el desafío y, muy de a poco, construyó un espacio que comenzó con pocos integrantes hasta transformarse en un lugar con cupo siempre completo y empleados a cargo.

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The Miami FC estaba tras la búsqueda de alguien que organice una academia de arqueros para chicos. Cristian aceptó el desafío y, muy de a poco, construyó un espacio que comenzó con pocos integrantes hasta transformarse en un lugar con cupo siempre completo y empleados a cargo.

Paralelamente, el arquero argentino conoció a su mujer, y en Miami, halló un lugar en el mundo que adquirió aroma a hogar: “Hoy siento que estoy en casa, me doy cuenta cuando viajo a otro lado y vuelvo, mi mujer espera, me siento cómodo y en mi hogar, aunque, por supuesto, extraño Argentina siempre”.

“De acá me impactó lo mucho que se maneja, en Rosario no es así. Para todo necesitás el auto y que sea bueno, porque son como tus piernas. Me sigue sorprendiendo la multiculturalidad de Miami, pero la poca relación que uno forja con los vecinos, todos educados pero no pasa del saludo. Todos tienen amigos, su gente, pero están metidos en su mundo. Y no es normal ir a algún lugar a comprar algo y ponerse a hablar con la gente, a mí eso me llamó la atención”.

Cristian reparte su vida entre Key Biscayne y la ciudad de Miami “Hoy siento que estoy en casa, me doy cuenta cuando viajo a otro lado y vuelvo, mi mujer espera, me siento cómodo y en mi hogar, aunque, por supuesto, extraño Argentina siempre”.

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“Sí siento que acá la calidad de vida es buena (especialmente para adquirir lo material, que, en su contracara, tal vez provoca que no se valoren tanto las cosas) y hay más oportunidades laborales, siempre y cuando te muevas. Es necesario estar enfocado y saber lo que querés. Más allá de la academia donde entreno a chicos aspirantes arqueros, tengo otros dos trabajos, uno es en un colegio en Key Biscayne, y también en el mismo cayo, la academia donde entreno a arqueros profesionales. A casa llego a las nueve de la noche”.

Entrenar a una figura y llegar al sueño mundialista por otro camino: “Saber que aporté mi granito de arena me llenó de orgullo”

El punto más alto del recorrido llegó en los últimos meses, en este 2026, cuando Cristian tuvo el privilegio de preparar a Eloy Room para la Copa del Mundo con la selección de Curazao: “A sus 37 años, Eloy se convirtió en una de las grandes historias del Mundial y estableció el récord de mayor cantidad de atajadas realizadas por un arquero en un partido mundialista”, revela el entrenador argentino.

“A sus 37 años, Eloy se convirtió en una de las grandes historias del Mundial y estableció el récord de mayor cantidad de atajadas realizadas por un arquero en un partido mundialista”, revela el entrenador argentino.

Para Cristian fue un desafío emocionante y un aprendizaje de vida: “Desde que lo conocí a Eloy a fines del año pasado, fue un reto y un proceso divertido. Comenzamos a trabajar este año y sabíamos que tenía que llegar al Mundial y que iba a ser su primer Mundial. El mayor desafío fue llevarlo día tras día sin que arrastrara ningún tipo de lesión. Lo cuidamos bastante, está al final de su carrera. Hablamos mucho también en relación a cómo se sentía”, revela el argentino.

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Finalmente, tras tantos años de búsqueda, trabajo y sueños, con el fútbol en la sangre, Cristian vio jugar a Eloy en el Mundial y el impacto fue enorme. Hasta entonces, no había tomado dimensión de lo que estaba viviendo, pero al verlo y saberse presente día a día junto a él para que alcance ese lugar - que es el sueño de tantos-, lo conmovió profundamente: “No significa que esté ahí por mí, pero saber que aporté mi granito de arena me llenó de orgullo, me infló el pecho y me dio ganas de seguir trabajando”.

Finalmente, tras tantos años de búsqueda, trabajo y sueños, con el fútbol en la sangre, Cristian vio jugar a Eloy en el Mundial y el impacto fue enorme.

Los sueños no siempre se cumplen al pie de la letras, pero se reescriben: “Todo lo que cuesta vale la pena”

Rosario, Perú, Uruguay, Honduras y República Dominicana parecen otra vida, sin embargo, cada punto en la historia fue clave para formar un entramado hacia un presente colmado de aprendizajes. A veces, los sueños no se cumplen al pie de la letras, pero se reescriben de tal forma que el espíritu se mantiene en calma, orgulloso del camino recorrido. La clave para Cristian fue haberse animado a darle una nueva forma a sus deseos, sin abandonar la esencia de los mismos, para llegar a un mismo puerto desde otra perspectiva.

Argentina, mientras tanto, sigue siendo el motor y lo que el entrenador de arqueros palpita cada día. A su país lo visita cada año y aquella nostalgia que sintió al dejar Rosario por primera vez, fue reemplazada por el disfrute de recorrer las calles de su barrio a pie -porque aunque sean veinte cuadras siempre se puede- y saludar a la gente en el camino y detenerse a conversar.

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“De chico uno quería irse de vacaciones al extranjero, yo ahora disfruto de irme de vacaciones a Argentina, veo todo con otros ojos, un poco más extranjero, y entonces me da placer nuestra comida, nuestras costumbres, nuestra forma de ser”, dice Cristian, pensativo.

“Este camino de vida me enseñó muchísimo, por empezar, a aprender otro idioma y darme cuenta de la importancia que tiene eso. Abrir mi cabeza a diferentes culturas, comidas y formas de pensar. Lo noto cuando vienen argentinos que no están familiarizados con otras culturas y les parecen graciosas ciertas cosas que yo ya naturalicé, porque aprendí que hay otras formas de vivir. Y aunque yo ame mi cultura, hay cosas de otras culturas que son muy lindas también y se puede aprender de ellas”.

“A aquellos que sueñan con alcanzar metas y desean migrar, les digo que se animen, que no es fácil, pero que se animen. Todo lo que cuesta vale la pena".

“Vivir lejos de la propia tierra también te enseña a resolver de forma autónoma las cosas y de eso sigo aprendiendo, todo eso te hace madurar”, continúa Cristian. “A aquellos que sueñan con alcanzar metas y desean migrar, les digo que se animen, que no es fácil, pero que se animen. Todo lo que cuesta vale la pena. Argentina, los amigos y la familia siempre van a estar ahí. Es una forma linda de vivir la vida, y si como en mi caso los sueños toman otro camino, aun así hay mucho que ganar”, concluye.

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