Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: “La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural”

El insomnio es un trastorno del sueño que afecta a una gran parte de la población y que, en muchos casos, va más allá de una simple dificultad para descansar. En este sentido, el psicólogo y divulgador Rafael Santandreu dio a conocer que alrededor del 80% de los casos de insomnio tienen un origen psicológico, vinculados a factores como el estrés, la ansiedad o la forma en la que se gestionan las preocupaciones diarias. Además, el especialista también cuestionó la idea de que dormir ocho horas seguidas sea una regla universal, una de las creencias más instaladas cuando se habla de descanso.

En diálogo con el medio español El Periódico, expresó: “Hay muchos tipos de insomnio. Algunos están relacionados con problemas físicos del paciente, pero es el menor número de casos”. Luego, agregó: “La inmensa mayoría, más del 80%, tienen motivaciones mentales, es decir, psicológicas, y por tanto se pueden resolver por uno mismo trabajando desde la mente, sin necesidad de acudir a fármacos ni otras técnicas más complicadas”.

Los consejos del experto para enfrentar el insomnio y mejorar el descanso

Según el psicólogo, el sueño continuo no sería la única forma natural de dormir Shutterstock

En relación a los consejos para combatir el insomnio, el especialista remarcó la importancia de no centrarse en la hora ni en las consecuencias del cansancio. En ese sentido, expresó: “Debes olvidarte de la hora que es y de si mañana vas a estar más o menos cansado. Si lo haces bien, te relajarás y acabarás durmiéndote. Si te emparanoias, estás perdido”.

También destacó el rol del miedo a no dormir como uno de los principales factores que sostienen el problema. Según explicó, para vencer a un miedo, el mejor método que existe es enfrentarte a él. “Hoy por hoy, el mayor aliado del insomnio es, precisamente, el miedo a no dormir. Si te expones a ese pánico, te darás cuenta de que está solo en tu mente y a continuación desaparecerá”, expresó.

Por último, se refirió a los hábitos de sueño y a la idea de dormir ocho horas seguidas. En ese marco, sostuvo: “Sí, a mucha gente le ocurre… hay quien se acostumbra a tener un sueño muy ligero, del que se despierta con frecuencia, y al final se queda con esa pauta”. Y añadió una recomendación práctica: “Puedes lograrlo con una técnica muy sencilla: acuéstate bastante tarde de lo habitual durante un tiempo. Por ejemplo, a las dos de la madrugada… Luego, ve adelantando poco a poco la hora de acostarte”.

“Debemos tener algo presente: en realidad, lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo nos contamos lo que nos pasa. Aprender a dominar las preocupaciones y que ellas no te dominen es la lección más importante que puede adquirir una persona en su vida”, sentenció el especialista.