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En fotos. Todos los invitados al festejo por el 30 aniversario del Hogar Pimpinela

Con un emotivo encuentro en Vicente López, Lucía y Joaquín Galán, los Pimpinela, celebraron sus 30 años de apoyo a la infancia

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Teresa Calandra, Evelyn Scheidl, Lucia Galán, Joaquín Galán; Nequi Galotti y Eugenia Tobal
Teresa Calandra, Evelyn Scheidl, Lucia Galán, Joaquín Galán; Nequi Galotti y Eugenia TobalHogar Pimpinela

Hace ya 30 años, el 2 de julio de 1996, Lucía y Joaquín Galán, el reconocido grupo Pimpinela, hicieron realidad su sueño más ambicioso: crearon el Hogar Pimpinela, una asociación civil sin fines de lucro, dedicado a acompañar y a brindarle contención a los niños, además de contención y la posibilidad de construir un nuevo futuro.

Hijos de inmigrantes españoles, Joaquín y Lucía Galán crecieron con el ejemplo, conociendo el valor del esfuerzo y desarrollando una fuerte conciencia social. Su compromiso solidario no cambió, sino más bien se acrecentó, a la hora de abrirse camino como cantantes y ya como el dúo Pimpinela, con su exitosa carrera internacional, mantuvieron esa inquietud siempre vigente.

El nacimiento de Francisco, el hijo de Joaquín en 1990, les hizo preguntarse sobre las posibilidades de otros niños que nacían con todo tipo de carencias. Así, años después, nació el Hogar Pimpinela.

“Nuestra idea era hacer un hogar para 100 chicos, pero cuando empezamos a conocer la realidad, entendimos por qué nos recomendaban que el cupo sea de 25”, cuenta Joaquín. Había mucho por hacer, y la premisa del lugar siempre fue que los chicos tuvieran una atención personalizada y comprometida.

Hace días, con mucha satisfacción y trabajo realizado, los creadores del hogar celebraron los 30 años de la Fundación Pimpinela con un emotivo encuentro al que asistieron más de 200 invitados. Participaron del festejo autoridades, colaboradores, artistas, familias adoptivas y jóvenes que crecieron en la institución. La fiesta se realizó en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi, en Vicente López.

“No celebramos que exista un hogar. El verdadero motivo de festejo será el día en que ya no hagan falta”, remarcó Lucía Galán. “Mientras tanto, celebramos el camino recorrido y que, a pesar de todas las dificultades, seguimos siendo una gran familia”.

Los fundadores del Hogar Pimpinela reciben a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a su esposa, María Belén Ludueña
Los fundadores del Hogar Pimpinela reciben a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a su esposa, María Belén Ludueña Hogar Pimpinela
La periodista Susana Roccasalvo y la actriz Carina Zampini en la noche por la infancia
La periodista Susana Roccasalvo y la actriz Carina Zampini en la noche por la infanciaHogar Pimpinela
Los Pimpinela, junto a Silvina Chediek
Los Pimpinela, junto a Silvina ChediekHogar Pimpinela
Firmes colaboradoras del hogar, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl, Nequi Galloti y Eugenia Tobal, junto a los Galán
Firmes colaboradoras del hogar, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl, Nequi Galloti y Eugenia Tobal, junto a los GalánHogar Pimpinela
“No celebramos que exista un hogar. El verdadero motivo de festejo será el día en que ya no hagan falta. Mientras tanto, celebramos el camino recorrido y que, a pesar de todas las dificultades, seguimos siendo una gran familia”, destacaron los Pimpinela
“No celebramos que exista un hogar. El verdadero motivo de festejo será el día en que ya no hagan falta. Mientras tanto, celebramos el camino recorrido y que, a pesar de todas las dificultades, seguimos siendo una gran familia”, destacaron los PimpinelaHogar Pimpinela
Recientes padres de su bebé, Vito, Jorge Macri y María Belén Ludueña asistieron al festejo del aniversario del hogar
Recientes padres de su bebé, Vito, Jorge Macri y María Belén Ludueña asistieron al festejo del aniversario del hogarHogar Pimpinela
Susana Roccasalvo, una de las ganadoras de los premios de la noche
Susana Roccasalvo, una de las ganadoras de los premios de la nocheHogar Pimpinela
Lucía Galán y el orgullo por el 30 aniversario del hogar
Lucía Galán y el orgullo por el 30 aniversario del hogarHogar Pimpinela
Grandes estrellas de las telenovelas argentinas, Carina Zampini y Gabriel Corrado
Grandes estrellas de las telenovelas argentinas, Carina Zampini y Gabriel CorradoHogar Pimpinela
Durante el festejo, se presentaron distintas historias de vida de chicos que crecieron con el apoyo de la institución
Durante el festejo, se presentaron distintas historias de vida de chicos que crecieron con el apoyo de la instituciónHogar Pimpinela
Los fundadores junto al jefe de Gobierno porteño
Los fundadores junto al jefe de Gobierno porteñoHogar Pimpinela
También fueron parte del encuentro, Sandra Mihanovich, Oscar Mediavilla, Patricia Sosa y Julia Zenko
También fueron parte del encuentro, Sandra Mihanovich, Oscar Mediavilla, Patricia Sosa y Julia Zenko Hogar Pimpinela
Distintas personalidades se acercaron a celebrar el 30 aniversario del Hogar Pimpinela: Evelyn Scheidl, Marcelo Polino y Graciela Borges
Distintas personalidades se acercaron a celebrar el 30 aniversario del Hogar Pimpinela: Evelyn Scheidl, Marcelo Polino y Graciela BorgesHogar Pimpinela
Amigas y colaboradoras de los Pimpinela subieron a cantar. Entre ellas, las voces de Sandra Mihanovich, Patricia Sosa y Julia Zenko
Amigas y colaboradoras de los Pimpinela subieron a cantar. Entre ellas, las voces de Sandra Mihanovich, Patricia Sosa y Julia ZenkoHogar Pimpinela
El homenaje de las grandes voces femeninas a los Pimpinela y su obra
El homenaje de las grandes voces femeninas a los Pimpinela y su obraHogar Pimpinela
Una labor que cambió las vidas de muchos chicos que hoy son adultos
Una labor que cambió las vidas de muchos chicos que hoy son adultosHogar Pimpinela
El brindis y la torta por el 30 aniversario del Hogar Pimpinela
El brindis y la torta por el 30 aniversario del Hogar PimpinelaHogar Pimpinela
Joaquín y Lucía Galán en la celebración del 30 aniversario del Hogar Pimpinela
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Por Paula Ikeda
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