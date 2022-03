“Rambocella”: el hilarante video que convirtió al Rambo de Sylvester Stallone en Guillermo Francella

Si bien las imágenes trucadas de video que tienen a Guillermo Francella como protagonista no son una novedad, en las últimas horas se volvió a convertir en tendencia un deepfake en el que se puede ver al actor en diferentes escenas de la película Rambo, protagonizara originalmente por Sylvester Stallone.

En esa dinámica, el protagonista del Robo del siglo aparece en la piel del famoso veterano de guerra de Vietnam mientras dispara una ametralladora incesantemente, también cuando camina por el costado de una ruta con su bolso o en un diálogo en un tono tenso con un interlocutor.

Nico Francella se divierte con los deep fake de su padre

El diseño de las imágenes es tan verosímil que los internautas transformaron este deepfake en viral. En consecuencia, entre los comentarios primaron los elogios. “Esto es increíble, no lo puedo creer. Gracias por cambiarme la vida y pasarme esto”; “Mejor voy a ver Rambocella para calmar la angustia” y “2022 Vuelve Rambocella, vuelven los Extermineitors”, fueron algunos de los más destacados.

Uno de los elementos que se destaca en el video, compartido por la cuenta de TikTok @deepfakesar, es la gracia que genera ver a Sylvester Stallone en las icónicas secuencias de acción, con bigote y gestos propios del humorista argentino.

Incluso su hijo, Nicolás Francella, se divirtió con el montaje. Este jueves, Sofía Kotler se refirió al divertido deepfake en en el El noticiero AM (LN +) y ratificó la reacción aprobatoria del también actor. “Ese es mi papá, me encantaría que estuviera ahí”, citó la periodista sobre la respuesta del ex Aliados al ver el video.

¿Qué es un deepfake?

“Se conocen como deepfake, una combinación de las palabras en inglés con las que se hace referencia a los algoritmos de ‘aprendizaje profundo´ y a su carácter de ‘falso’, a las diferentes técnicas de inteligencia artificial que permiten editar videos para crear escenas que no que existieron”, explicó en un artículo publicado en LA NACION el periodista especialista en redes, Tomás Balmaceda.

Uno de los primeros deepfakes famosos fue el que tuvo como protagonista al exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. De hecho, en la escena se la podía ver en una habitación con una blusa escotada, con un sostén negro que se veía por debajo, se movía sensualmente frente a la cámara y mostraba su inconfundible sonrisa.

Los rostros de Lionel Messi, Natalia Oreiro y Guillermo Francella en los cuerpos de Ricardo Montaner, Scarlett Johansson y Norberto Degoas, gracias a una técnica llamada deepfake

Luego, la doble de la esposa del expresidente Obama comenzaba a desvestirse. El video, que apareció en el foro de internet Reddit, se trató de una secuencia realizada con un software de inteligencia artificial.

“Se creó utilizando un programa llamado FakeApp, que sobrepuso el rostro de Obama en el cuerpo de una actriz de películas eróticas. El híbrido era espeluznante: de no estar mejor enterado, podrías haber pensado que de verdad era ella”, explicó el periodista Kevin Roose del New York Times en un artículo publicado en LA NACION.

Aprovechan herramientas de inteligencia artificial para agregar un rostro nuevo a una grabación original de forma sencilla, y muy creíble; crece el temor de que se usen para difamar gente

Y agregó: “Hasta hace poco, los videos realistas generados por computadora eran un formato laborioso que solo estaba disponible para las producciones hollywoodenses con grandes presupuestos o investigadores de punta. Aplicaciones de redes sociales como Snapchat incluyen algunas tecnologías rudimentarias para transformar el rostro”.