La inesperada habilidad de un joven: puede adivinar el interno de cada colectivo de la línea 110

“Tengo un amigo que le mandás una foto de cualquier 110 y te adivina el interno”, anticipó el usuario @urielcher2. Así dejó al descubierto en Twitter el “don” que tiene Alan Fajer, un joven que cuenta con la habilidad de decir correctamente en qué interno de la línea de colectivo viaja la persona que lo desafía, con solo ver la entrada del transporte. Como si se tratara de un superpoder, siempre responde correctamente y esto se volvió un divertido juego para el grupo de chat de amigos. En diálogo con LA NACION, indicó que es fanático de este transporte desde que se lo tomó por primera vez para ir a la escuela primaria.

La pregunta para Alan por WhatsApp por parte de sus amigos es siempre la misma: “¿En cuál estoy?”. En ese momento, comienza el divertido desafío para este fanático de 24 años. Y solo pide una pista: la foto de la entrada del colectivo. Con solo ese dato puedo lanzar una respuesta segura, que siempre es la correcta. Si bien se trata de un clásico entretenimiento entre ellos al conocer su “don”, siempre genera una gran sorpresa en el desafiante, aunque entre los allegados no es novedad que pueda lograrlo.

Decidió exponer la habilidad de su amigo (Captura Twitter @urielcher2)

Ante la valiosa habilidad de su amigo, uno de ellos compartió su experiencia en Twitter y fue allí que la sorpresa fue aún más grande. El tuit rápidamente se viralizó y obtuvo más de 122 mil ‘Me gusta’. Y los usuarios comenzaron a realizarle pedidos personalizados (e insólitos): “¿No puede adivinar también si le gusto al que me gusta?” y “¿Podrá adivinar si me metieron los cuernos?”. Sin embargo, los comentarios más repetidos son sobre cómo puede hacerlo y la respuesta es única y sencilla: su pasión son los colectivos.

Otro amigo de Alan confirmó el don del joven de 24 años (Foto Twitter)

Pasión por el colectivo

Desde al primera vez que se lo tomó para ir a la escuela primera, Alan descubrió su pasión por este transporte. Gran parte de su vida utilizó la línea 110, que va desde Villa Martelli hasta la Facultad de Derecho, en Capital Federal. Su fanatismo fue creciendo con los años y lo llevó a reparar cada detalle de las unidades, sobre todo de aquellas que están “tuneadas”, al tener luces de colores o rasgos caracteristicos que las diferencian de otras.

Una pasión eterna: Alan, de adolescente, en el colectivo (Foto gentiliza Alan Fajer).

“Puedo reconocer las 68 unidades del 110 y las 64 del 109”, aseveró Alan en diálogo con LA NACION. Pero su habilidad también aplica a las demás líneas, ya que si se encuentra en una parada de colectivos de lejos puede identificar de cuál se trata. Por esto, cada viaje que realiza se vuelve una inspección detallada de cada uno de ellos, y este fue el aspecto que se convirtió en un juego para su grupo de amigos.

“Un día estaba en una parada y le dije a un amigo: ‘Ahí viene el coche 30′. Y era ese. O en el grupo que tenemos, cuando estaba en la parada, les decía: ‘Ahí viene el 34 y del interno 31′. Entonces cuando estaba arriba les confirmaba que era ese. Y ahí me empezaron a mandar fotos de los colectivos y yo pido que me manden de adentro y adivino”, reveló entre risas sobre el comienzo del juego que hoy lo convirtió en viral.

Alan es fanático de los colectivos y los identifica con solo una mirada (Foto gentiliza Alan Fajer).

Si bien parece una tarea difícil poder adivinar qué interno es entre 68 posibilidades, para Alan no lo es. No es un poder sobrenatural, sino un fino trabajo de observación tanto externo como interno. Por ejemplo, para él la mayoría de las unidades tienen una particularidad que para otra persona pasa desapercibida. “En el paragolpes tienen luces circulares que se llaman iodos y veo cuánto tiene y lo identifico”, asegura sobre la particularidad que observa exteriormente. “Ahora por la pandemia sacaron las cortinas del colectivo pero por ejemplo cuando estaban yo sabía que el coche 70 las tenía de color violeta y tres espejos, entonces lo veía y sabía que era ese”, indica sobre algunos detalles que tiene estudiados.

La viralización de su talento lo tomó por sorpresa pero aún así no deja de contestar con humor los mensajes que los usuarios de Twitter le dejan. El grupo de amigos festejó con helado que la gente pudiera conocer la pasión de Alan, que hoy trabaja en una inmobiliaria pero no descarta en un futuro ser colectivero, ya que aún le queda pendiente su gran sueño: manejar un colectivo. “Nunca lo hice, es un pendiente que tengo. Me encantaría tener la posibilidad”, aseguró esperanzado.