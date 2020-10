RCP ¿qué debemos hacer frente a una situación de riesgo de vida?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 00:00

Frente a una situación de riesgo de vida ¿qué es lo primero que debemos hacer?

"Es fundamental verificar que la escena, el lugar en donde se encuentra la persona, sea segura para no transformarnos en nuevas víctimas", nos cuenta Sebastián Alonso, coordinador del Centro de Entrenamiento de RCP de OSDE y nos explica: "En el mundo de las emergencias llamamos 'víctima' a quien necesita ayuda y 'rescatador' al que va a ayudar".

Confirmar que el lugar donde la víctima se encuentra es seguro evita que haya más personas a asistir.

"Asegurado esto, voy a chequear dos cosas: en primer lugar si la persona responde a estímulos, si no responde la situación es grave y es necesario llamar al número local de emergencias (en CABA es el 107) y solicitar un DEA (Desfibrilador Externo Automático), si está disponible. En segundo lugar, verificamos la respiración. Si la víctima no respira o no respira con normalidad (jadeos, respiración entrecortada) tenemos que comenzar inmediatamente con la reanimación cardiopulmonar (RCP), ya que según las guías de la Asociación Americana del Corazón (AHA), la persona se encuentra en paro cardiorrespiratorio y es inmediato iniciar las compresiones torácicas", nos detalla Alonso.

Desde el año 2011 OSDE es centro de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar con certificación de la Asociación Americana del Corazón (AHA). Cuenta con 100 instructores y capacitó en RCP, manejo del DEA y desobstrucción de la vía aérea a más de 30.000 personas en todas las provincias de nuestro país.

¿Cuál es la manera correcta de realizar la "RCP solo manos" en adolescentes y en adultos?

"Las compresiones se deben hacer sobre el pecho descubierto y por esto es importante levantar la ropa que la víctima esté llevando (inclusive el corpiño, en caso de que sea una mujer). Estas compresiones se tienen que realizar de manera fuerte y rápida. Fuerte significa cinco centímetros de profundidad como mínimo y de 100 a 120 compresiones por minuto", nos detalla y nos comparte un tip: "Para seguir el ritmo o la frecuencia, hay algunos temas musicales que pueden funcionar como guía. Canciones como 'Stayin' Alive' de Bee Gees, la 'Marcha Imperial' de Star Wars o 'La Macarena' pueden ayudar".

Y agrega: "La maniobra de reanimación se realiza hasta la llegada del personal médico. Si en este proceso es posible incorporar un DEA, encenderlo y seguir sus indicaciones".

¿Cuál es la diferencia con la maniobra de RCP que debemos hacer en caso de que la víctima sea un bebé o menor de ocho años?

"La reanimación se realiza en ciclos continuos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, hasta la llegada del personal médico o del DEA. ¿Por qué? Es raro que los chicos de esta edad tengan un paro cardíaco en el ámbito extrahospitalario pero, de suceder, en general es consecuencia de una falla respiratoria. Por eso es importante sumar las ventilaciones, lo que normalmente llamamos 'el boca a boca', para agregar un poco de oxígeno y que circule a través de las compresiones", y nos explica: "A diferencia de las compresiones ininterrumpidas que debemos hacer en adolescentes y adultos, en el caso de los menores las ejecutamos con un solo brazo, colocado en el centro de la línea de las tetillas. Comprimo fuerte y rápido, con el brazo extendido y sin flexionar".

"En los menores de un año -a quienes llamamos lactantes- justo por debajo de la línea de las tetillas, coloco dos dedos de manera vertical. En este caso las compresiones se realizan solo con dos dedos a una profundidad de cuatro centímetros", agrega Sebastián y refuerza: "En todas las edades, el ritmo de las compresiones es el mismo: de 100 a 120 por minuto".

En el contexto actual ¿qué cuidados tenemos que tener frente al COVID-19?

"Para la 'RCP solo manos' es importante llevar el barbijo, tanto el rescatador como la víctima", aclara Alonso y suma: "En el caso de las ventilaciones en menores de 8 años, lo que se recomienda es utilizar una mascarilla de seguridad. De no estar disponible, se pueden realizar las dos ventilaciones boca a boca y queda a criterio de la persona a cargo la decisión de avanzar con las ventilaciones o no. Si no es viable hacer las ventilaciones, es clave continuar de manera ininterrumpida con las compresiones. Es importante que todos sepan que la persona debe sentirse cómoda y segura para realizar la reanimación".

¿Qué mitos alrededor de la RCP es fundamental desterrar?

Según Sebastián Alonso, estos son los principales mitos que debemos dejar de lado si nos encontramos ante la posibilidad de ayudar:

El primero es que podés lastimar a alguien y agravar la situación . Acá es fundamental recordar que si empezamos a hacer compresiones es porque la persona está en paro cardíaco y no hay nada más grave que el corazón no funcione.

. Acá es fundamental recordar que si empezamos a hacer compresiones es porque la persona está en paro cardíaco y no hay nada más grave que el corazón no funcione. El segundo mito es que hay consecuencias legales si algo sale mal . Esto también es un error. La reanimación básica está incluida dentro de la 'Ley de Prevención de Muerte Súbita' que dice que si una persona realiza reanimación en el ámbito extra hospitalario y utiliza un DEA está excluida de cualquier posibilidad de consecuencia legal.

. Esto también es un error. La reanimación básica está incluida dentro de la 'Ley de Prevención de Muerte Súbita' que dice que si una persona realiza reanimación en el ámbito extra hospitalario y utiliza un DEA está excluida de cualquier posibilidad de consecuencia legal. Por último, a veces tenemos la sensación de que no podemos ayudar si aún no llegó el médico. Si nosotros vemos que la persona necesita reanimación, es fundamental ayudar y ejecutar cuanto antes la maniobra de RCP porque esto puede salvarle la vida. Todos podemos hacerlo y es clave nuestra participación porque somos el primer eslabón en la cadena de emergencia: quien llama a la ambulancia y quien realiza la técnica o utiliza el desfibrilador.

¿Por qué es importante hacer el curso de RCP?

"Conociendo el protocolo y a través de la práctica, perdemos el miedo. Aprendemos a hacer una reanimación efectiva y, con cada curso, generamos multiplicadores porque los contenidos son tan simples y fáciles que todos pueden enseñar y compartir la importancia de aprender a ejecutar la maniobra de RCP", nos dice Sebastián y agrega: "Pero sobre todo, cada persona que aprende es alguien más que puede ayudar y marcar la diferencia entre la vida y la muerte."

Ejecutando la maniobra de RCP podemos duplicar o triplicar la posibilidad de sobrevida de una persona. Sebastián Alonso. Coordinador del Centro de Entrenamiento de RCP de OSDE

