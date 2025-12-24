Las efemérides de este 24 de diciembre reúne diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que cumple 54 años Ricky Martin.

Se trata de uno de los artistas más conocidos del mundo y del Caribe en particular. El cantante nacido en San Juan (Puerto Rico) el 24 de diciembre de 1971 se convirtió en una de las mayores estrellas de la música en castellano al ser uno de los integrantes del grupo juvenil Menudo. A los 20 años lanzó su carrera solista con su disco homónimo, y desde entonces hasta nuestros días es la voz de canciones inolvidables como “Livin’ la vida loca”, “La mordidita” y “Vente pa’ cá”, entre muchas otras.

Efemérides del 24 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1524 – Muere el navegador y explorador portugués Vasco da Gama.

1865 – En los Estados Unidos, se funda el primer Ku Klux Klan.

1889 – En la Argentina se funda el Club Atlético Rosario Central.

1905 – Nace el empresario, aviador y cineasta estadounidense Howard Hughes.

1929 – En la Argentina, el presidente Hipólito Yrigoyen sufre un atentado del cual resulta ileso.

1945 – Nace el músico y cantante estadounidense Lemmy Kilmister, líder de la banda Motörhead.

1954 – Nace la actriz y conductora argentina Georgina Barbarossa.

1960 – Nace el cineasta y director de teatro argentino Gustavo Fontán.

1968 – Muere el actor y bailarín español Eduardo Cansino.

1971 – Nace el cantante y actor puertorriqueño Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin.

1974 – Nace el exfutbolista chileno Marcelo “el Matador” Salas.

1986 – Muere el escritor estadounidense Gardner Fox, creador de La Liga de la Justicia.

2002 – Muere la actriz y cantante argentina Tita Merello.

Tita Merello en Badía y Cía. - Fuente: Archivo DiFilm