Recetas con papa: cómo cocinarla si no es frita ni hervida

Las papas frescas son el ingrediente que siempre resuelve una comida. Sea de último momento, para aumentar el volumen de un menú para pocos, cuando aparecen invitados sorpresa, o como un plato elaborado con tiempo y dedicación, la papa es la gran aliada de la cocina.

Las papa se preparan al horno, hervidas o fritas y se utilizan en una variedad de recetas incalculable. Es prácticamente imposible imaginarse un recetario que no contenga papas, ni un menú de un restaurante al que le falte este tubérculo noble y cumplidor. Las papas son ricas de todas las formas posibles: en puré, en tortilla, rellenas, fritas, en croquetas, como ingredientes de sopas, dentro de ensaladas o gratinadas, entre muchas otras modalidades de preparación. Amamos las papas, las patatas, las papaspay, las papas rejilla, las papas andinas, las blancas, las negras, las cepilladas, las lavadas, las rojas, los papines, las papitas y, por qué no, los papitos.

Receta de Papas rellenas

Esta receta de papas rellenas de Natalia Czerwonogora, chef Cosi Mi Piace no puede más de rica. “La papa rellena es una preparación sencilla que puede acompañar a cualquier preparación en casa, como carnes blancas o rojas. El toque final lo da el gratinado a horno fuerte”, nos dijo Natalia y nos convenció. Hicimos esta Receta de Papas rellenas siguiendo todos los pasos tal como nos enseñó y quedaron deliciosas.

Receta de Pastel de papas

Algunos lo llaman pastel de papas. Otros lo llaman pastel de carne. La verdad es que el nombre es lo de menos. Es un plato tan noble, rico y sabroso que se merece un lugar en todas las mesas argentinas. Levante la mano el que no le gusta el pastel de papas! Ahhhh, nadie se atreve... Por supuesto. ¡Cómo vas a decirle que no a un pastel de papas si es el sabor de tu infancia! Puede ser que ahora no sea un plato tan glamoroso, que no se coma tan seguido como en nuestra niñez. Pero eso es porque el pastel de papas, aunque es fácil, requiere mucha preparación y la verdad sea dicha, no siempre queremos dedicarle tanto tiempo a cocinar. Pero este es un plato que todos piden. Por eso conviene tener a mano esta Receta de Pastel de papas con una base firme y crocante, con todo el sabor de un plato bien argentino.

Receta de Hamburguesa de papa y puerros

La hamburguesa ya no es exclusivamente de carne. Desde el furor por la alimentación saludable, se volvió muy habitual preparar hamburguesas vegetarianas de todo lo que se nos ocurra: de arroz integral, de lentejas, de garbanzos y, cuando se trata de elaborarla a base de hortalizas, la papa es el ingrediente perfecto. Porque le da textura y solidez a una hamburguesa para comer entre panes o al plato. Hacé esta Receta de Hamburguesa de papa y puerros con las instrucciones de Juliana López May, ideal para hacer comer verduras a los más chicos, estas hamburguesas de papa y puerros es una manera divertida de preparar una cena saludable y rica.

