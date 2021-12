Reconocer a las mujeres en el ámbito empresarial

El viernes 3 de diciembre WomenCorporateDirectors (WCD) - Capítulo Argentina entregó por quinta vez consecutiva el “Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial 2021″. La galardonada fue Cecilia Giordano, Presidente y CEO de MERCER Argentina, Uruguay y Paraguay y COO de Marsh McLennan en Argentina. La estatuilla fue entregada por Néstor García, Presidente y CEO de KPMG Argentina, quien destacó la importancia de “darle visibilidad a las mujeres que ocupan puestos ejecutivos para avanzar en esa equidad de género que todos queremos que haya en las empresas”.

Reconomicimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial 2021

Además, se entregaron otras dos distinciones: “Mención Labor en equidad de género” a Cristina Bomchil, Directora Ejecutiva de Valuar y “Mención Revelación en Innovación” a Alexia Rosenthal socia y Presidenta del Comité Ejecutivo de Tanoira Cassagne Abogados y directora independiente del Mercado Abierto Electrónico.

La ceremonia se realizó por streaming con una apertura a cargo de Tamara Vinitzky, socia de KPMG Argentina y co-chair de WCD Argentina - WomenCorporateDirectors, y de Gabriela Terminielli, directora de BYMA Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y co-chair de WCD Argentina - WomenCorporateDirectors. “Esta es la quinta edición de este reconocimiento y el objetivo principal es destacar a esas mujeres que ya están en la mesa chica donde se toman las decisiones en las organizaciones”, afirmó Tamara Vinitzky. Por su parte, Gabriela Terminielli sostuvo que “en los dos primeros años los nombres de las mujeres seleccionadas por la comunidad de negocios eran muy pocos. En esta quinta edición observamos una gran evolución en este sentido, aparecen mujeres muy calificadas que antes no estaban en el radar de quienes votaban”.

En el evento se desarrollaron dos paneles temáticos. El primero se llamó “El desafío de reinventarse” y contó con la participación de Anabel Perrone (because energy matters ), Patricia Furlong (Global Processing), Mariana Franza (Ualá) y Laurence Loyer (directora independiente). En el mismo, Patricia Furlong, habló sobre la importancia de la capacitación y de las redes de trabajo colaborativo entre mujeres: “Hay que tener claros los objetivos, prepararse, trabajar en red, colaborativamente y entender que las redes están para poder crecer en el ecosistema. Por eso es importante aprovechar más las relaciones y WCD es un gran espacio para eso”. En la misma línea, pero resaltando la importancia de “autorecompensarse por los logros”, Mariana Franza, sostuvo: “Hay que dar cada paso y recompensarse con el que das a diario hacia el objetivo personal. ¿Querés un trabajo nuevo? Entonces primero armá el curriculum y festejá cada progreso.”

Integrantes del panel "El desafío de reinventarse" FABIAN MALAVOLTA

En este contexto, Laurence Loyer insta a formar vínculos que inspiran en el ámbito laboral. “Hay que saber relacionarse y vincularse con gente que inspira. Siempre explicar los proyectos y las intenciones, y darse cuenta de que la diversidad de talento que se requiere es enorme. Entonces seguro que habrá un lugar para una mujer”, agregó la directora independiente. Por su parte, Anabel Perrone hizo hincapié en la importancia de mantenerse abierto a distintas opciones cuando las oportunidades se truncan: “cuando le dicen que no a una mujer, lo importante es que esa mujer no se cierre en ese no, que busque otras alternativas”.

En el segundo panel, “Negocios 2022. La mirada de los CEOs”, expusieron sus opiniones Gabriela Bardin (P&G), Juan Marotta (HSBC) y María Carmen Tettamanti (Camuzzi Gas). Bardín hizo foco en los beneficios de la diversidad en el ámbito laboral. “De la diversidad surgen los mejores equipos de trabajo. Tenemos un directorio muy equilibrado y lo que buscamos es lograr un balance, una integración, y eso representa toda una transformación política y de comportamientom en especial el de los líderes que es clave. Debemos mostrarnos visibles a la hora de apoyar la inclusión”. Además, habló sobre la importancia de impulsar a las mujeres para que puedan ascender en sus carreras.

Integrantes del panel “Negocios 2022. La mirada de los CEOs” FABIAN MALAVOLTA

Juan Marotta coincide con la idea de Bardin acerca de que la diversidad es un valor agregado en los directorios. “Cuando hay una idea y se discute desde distintos puntos de vista se llegan a conclusiones mucho más ricas. En las empresas hay que ir mucho más rápido en el tema de la diversidad de género para generar un cambio más efectivo”, cerró. Hablando puntualmente de la cuestión de género en el sector energético, María Carmen Tettamanti se remontó a sus inicios: “Cuando entré a Camuzzi en 1995 no había mujeres en posiciones de jefes y hoy soy la Directora General. Hay que seguir trabajando mucho, mentorear a las mujeres, y las que ocupamos estas posiciones de liderazgos debemos alentar a las mujeres más jóvenes a que se animen. Y WCD es un espacio de contención para estos temas”.

La ganadora, Cecilia Giordano, junto a Néstor García, Tamara Vinitzky y Gabriela Terminielli FABIAN MALAVOLTA

