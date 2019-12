Reina Letizia. Nos enseña su nuevo truco de belleza: el peinado "falso bob"

La reina de España apostó por un peinado con truco que podría anticipar su próximo cambio de look Fuente: HOLA - Crédito: GettyImages

Hay ocasiones en las que la reina Letizia sorprende más por sus peinados que por su vestuario. Como ocurrió en el acto de entrega de la XXXVI edición del Premio al Periodismo Francisco Cerecedo, cuando lució un look con truco que, en un primer momento, hizo pensar en que se había cortado el pelo pero, al mirar en detalle, quedó claro que se trataba de un falso bob. ¿El secreto? Es un recurso que recorta visualmente el largo de la melena -que así adquiere la apariencia del corte estrella de la temporada, el bob-, y que se consigue enrollando la parte de atrás con una pequeña cola o moño, bien fijado con horquillas a la altura de la nuca. Este peinado, además, resulta muy versátil, tiene el mérito de llevarse bien con todas las facciones y se puede usar lacio, como la Reina, u ondulado. Otra buena idea es dejar algunos mechones sueltos en la parte delantera, como hace Letizia, para darle un aire más desenfadado.

Este look, que ya cautivó a varias actrices y modelos como Cate Blanchett, Jessica Alba, Jessica Chastain e Irina Shayk, es uno de los preferidos de la soberana: lo lució en marzo de 2014, con motivo de la 14a edición del Premio Nacional Joven Empresario y en junio del mismo año, durante una visita a Girona. Es cierto que, menos de un año después, apareció en la entrega de premios de una revista femenina estrenando corte de pelo: una melena bob bien recta que no sobrepasaba la altura de la mandíbula. ¿Será este caso también un anticipo de un cambio de look?

El bob y el falso bob son dos de los estilismos favoritos de la soberana: estrenó el corte de moda en 2015 -melena recta de aire geométrico a la altura de la línea de la mandíbula- y el peinado con truco en 2014. Fuente: HOLA - Crédito: Fernando Junco

La clave para que este estilismo funcione está en enrollar la parte de atrás del pelo en una colita y fijarla con horquillas a la altura de la nuca. Fuente: HOLA - Crédito: Fernando Junco

Letizia le da su toque personal dejando unos mechones sueltos en la parte delantera Fuente: HOLA - Crédito: GettyImages

La Reina, que combinó su pelo con un vestido negro con flores en dorado de Dries van Noten, posa junto al rey Felipe VI a su llegada al evento. Fuente: HOLA - Crédito: GettyImages