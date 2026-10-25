Reina y Paco, de 70 y 72 años, sobre su viaje en motorhome por Latinoamérica: “Encontramos un mundo donde hay gente valiosa”

Silvia a quien llaman “Reina”, y Francisco, pero que sus conocidos le dicen “Paco”, no se presentan como viajeros de tiempo completo; prefieren decir que son viajeros ocasionales, aunque los números cuentan una vida con largos períodos en ruta: a los 70 y 72 años acumulan 83.000 kilómetros recorridos en tres años a bordo de un motorhome.

Tienen más de 70 e hicieron 83.000 km en motorhome - Pibitos viajeros

Un proyecto de jubilación que tomó forma en la pandemia

La idea apareció durante las restricciones por el coronavirus. La pareja buscaba una manera de viajar con mayor autonomía y menos exposición. Reina también quería cumplir un deseo asociado con su jubilación y en ese momento Paco recordó que la pandemia parecía interminable.

No viven de manera permanente en el vehículo. Salen cada tres o cuatro meses y organizan travesías largas, con períodos que llegaron a siete u ocho meses. Esa modalidad les permite volver a su casa, revisar el equipo y preparar la etapa siguiente.

Su recorrido más extenso fue una vuelta por América del Sur de 25.000 kilómetros. Avanzaron por la costa del Pacífico hasta el Caribe y regresaron hacia la Argentina por la región amazónica. Parte de esa travesía incluyó cinco días de navegación hasta alcanzar el Atlántico.

Cómo es el motorhome de Reina y Paco

La pareja viaja en una Peugeot Boxer 2.2 diésel modelo 2021. El vehículo ya estaba acondicionado como casa rodante cuando lo compraron, pero el primer recorrido mostró qué debían modificar para vivir con más comodidad.

La pareja de jubilados recorrió Sudamérica en un motorhome e hizo 83.000 kilómetros (Fuente: Pibitos vijaeros)

Ese debut unió Ushuaia y La Quiaca, dos extremos del país. La ruta les permitió probar el espacio, el almacenamiento, el descanso y la autonomía. Cada cambio posterior respondió a una necesidad concreta descubierta durante el uso.

Vivir en pocos metros exige ordenar las tareas, controlar el agua y la energía y aceptar que los planes cambian con el clima o una reparación. Ellos no presentan esa vida como una postal sin dificultades. La sostienen porque el movimiento, los encuentros y la libertad compensan las incomodidades.

Las frases con las que explican su decisión

La pareja fue entrevistada en Valeria del Mar por el canal Pibitos Viajeros. El encuentro comenzó cuando los creadores vieron el vehículo en el estacionamiento de un supermercado y contactaron a sus dueños a través del usuario escrito en la carrocería.

Reina resumió la urgencia que guía el proyecto con una frase: “No tenemos la vida comprada y el día es hoy”. También aconsejó no esperar un acontecimiento externo cuando existe un deseo concreto. Paco, por su parte, destacó que viajar les permitió encontrar personas y aprender en cada etapa.

La experiencia no se apoya en la idea de negar la edad. Ellos observan los límites y preparan los trayectos según sus posibilidades. Su mensaje se concentra en no convertir el miedo en una prohibición automática.

Los vínculos que aparecen en la ruta

Además de los paisajes, Silvia destacó las amistades creadas durante los viajes. Los encuentros con otros usuarios de motorhomes funcionan como una red práctica: intercambian datos sobre caminos, lugares para detenerse, talleres y condiciones de frontera.

“En Ecuador perdimos a nuestra perra y veníamos de un robo en Perú, y la gente es maravillosa, encontramos un mundo donde son más la gente valiosa que de la otra, y eso es lo más importante de todo. Los paisajes están en todos lados, pero los podés encontrar igual sin viajar de esta manera, lo que te da viajar así es este universo de gente que conserva después uno para siempre”, destacó Reina.

La vida en movimiento también modifica la relación con el tiempo. La pareja no busca completar una lista a toda velocidad. Alterna trayectos largos con regresos y pausas. Esa flexibilidad explica por qué se consideran ocasionales a pesar de la cantidad de kilómetros.

Después de 83.000 kilómetros, el proyecto continúa abierto. No depende de una meta definitiva, sino de la posibilidad de elegir el siguiente viaje, adaptar el vehículo y volver a salir cuando las condiciones lo permiten.

La noticia en pocas líneas

¿Cuántos kilómetros recorrieron Reina y Paco? Recorrieron 83.000 kilómetros en tres años.

Recorrieron 83.000 kilómetros en tres años. ¿Cuál fue el viaje más largo de la pareja? El recorrido más largo de Reina y Paco fue una vuelta por América del Sur de 25.000 kilómetros que duró entre siete y ocho meses.

El recorrido más largo de Reina y Paco fue una vuelta por América del Sur de 25.000 kilómetros que duró entre siete y ocho meses. ¿Qué vehículo usa la pareja para viajar? Reina y Paco viajan en una Peugeot Boxer 2.2 diésel modelo 2021 adaptada como motorhome.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.