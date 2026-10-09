Dejó Buenos Aires al jubilarse y fundó su hogar en una ecoaldea cordobesa: “Me atrapó la vida en el campo, despertarme y ver las sierras”

Para muchos habitantes urbanos, la jubilación simboliza el descanso entre asfalto y ruido de las grandes ciudades. Para Vivi, una técnica en hemoterapia con trayectoria en hospitales porteños y en la Cruz Roja, significó la oportunidad de empezar de nuevo a los 62 años. “Yo sabía que tenía que tener un proyecto para después”, aseguró en una de las crónicas del canal de viajes y estilos de vida Sueños de Ruta.

Su vivienda fue adaptada para responder a sus necesidades y a las características del entorno (Foto: Sueños de Ruta)

Según contó, la decisión implicó dejar atrás la metrópoli para instalarse en Umepay, una ecoaldea fundada en 2011 que ocupa casi 400 hectáreas en las sierras de Córdoba; se trata de un asentamiento que se encuentra próximo a Villa Yacanto y alberga a unos doscientos residentes comprometidos con un estilo de vida ecológico. La zona ofrece paisajes dominados por el río Grande, arroyos cristalinos y frondosos bosques nativos.

La ecoaldea se extiende sobre casi 400 hectáreas en las sierras de Córdoba (Foto: Sueños de Ruta)

El proceso demandó paciencia. Primero experimentó la vida serrana durante dos años desde un tráiler junto a su hija; luego compró el terreno con ahorros propios y levantó una vivienda prefabricada con detalles personalizados, donde reside allí de forma permanente desde hace una década. Aunque al principio desafió los temores iniciales de sus tres hijos con respecto a la soledad en el monte, hoy la familia comprende su felicidad y visita el lugar con frecuencia. “Me atrapó la vida en el campo, despertarme y ver las sierras, el monte. Está bueno ir a visitar a mis hijos y a mis amigas en Buenos Aires. Pero a los 10 días ya me quiero volver; este es mi lugar preferido”, sostuvo.

Tal como explicó, la convivencia en la ecoaldea exige cumplir normas estrictas para proteger el medio ambiente. Los pobladores preservan la flora autóctona, evitan plantas exóticas, limitan el corte de pasto por seguridad, tratan efluentes mediante biodigestores, utilizan energía solar exclusiva y gestionan los residuos con compostaje y reciclaje. A su vez, la red vecinal —la cual identificó como una gran familia— ofrece compañía constante, mates al atardecer y colaboración mutua.

Se jubiló y se mudó a cabaña

Los datos demográficos registran un aumento sostenido de población permanente en los departamentos de Calamuchita, Punilla y Traslasierra. Las estadísticas locales marcan el flujo constante de residentes provenientes de grandes centros urbanos hacia zonas serranas.

Para llegar a Umepay desde la ciudad de Córdoba, el trayecto exige tomar la Ruta Provincial 5 hasta Santa Rosa de Calamuchita, continuar por la Ruta Provincial 228 hacia Villa Yacanto y transitar quince kilómetros de ripio hasta la tranquera señalizada de la ecoaldea, donde rige un límite máximo de velocidad de 20 kilómetros por hora para los vehículos.