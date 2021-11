Revelan cómo fue el descubrimiento que cambió todo lo que se sabía sobre los faraones

Un equipo de arqueólogos realizó una serie de excavaciones en un vecindario ubicado al noroeste de El Cairo, zona en la que vivió Ramsés II en su reinado. En 2017 comenzaron sus trabajos, y en ese tiempo encontraron miles de reliquias, inclusive un templo construido por el faraón hace 3000 años. Sin embargo, el último hallazgo supuso un cambio en la comprensión de los investigadores sobre los monarcas del Antiguo Egipto.

Los trabajadores retiraban el pavimento cuando notaron que estaban parados encima de un cofre gigante. Antes de que una cabeza fuera sacada del agua, revelaron un gran torso e inmediatamente observaron que la estatua había sido enterrada boca abajo. El material por la que estaba compuesta era de cuarcita, una roca preciada por la antigua era.

El momento en el que los trabajadores se encuentran arriba de la inmensa estatua Captura Youtube

La exploración fue grabada en el documental de Smithsonian Channel: Secretos, el faraón en los suburbios. El relator habló en los comienzos del film sobre la reacción general que hubo tras el descubrimiento: “Los arqueólogos se dieron cuenta de que acababan de hacer el hallazgo de su vida: la estatua gigante de un faraón”.

Un egiptólogo analiza el descubrimiento de los jeroglíficos encontrados

En ese sentido, mencionó que fue tan imponente el hallazgo que pensaron que la estatua encontrada se trataba del mismo Ramsés, por la evidencia en su altura, tamaño y su tallado.

A lo largo de la estatua también se encontraba en buen estado de conservación una serie de jeroglíficos que revelaban la identidad de la estructura. En los mensajes revelaban el nombre del faraón llamado Psamético I. Lo particular de la historia, es que durante su reinado, Egipto transitaba una crisis económica y política, por lo que estimaban que el país no estaba pasando por sus mejores épocas.

Para despejar dudas, un egiptólogo llamado Chris Naunton explicó en el documental que la estatua cambió por completo la comprensión de los faraones. “Estos ya no eran los días de gloria. Egipto no era tan rico como antes, no controlaba el mismo territorio, no tenía el mismo imperio. Hasta ahora habíamos pensado que el faraón no tenía realmente los medios para construir estatuas a esta escala, pero esta estatua cambia todo eso”, consideró.

Las tallas de los jeroglíficos en el costado de la estatua revelaron a Psamtik como el legítimo propietario Youtube

Egipto: el lugar de los hallazgos y los descubrimientos históricos

Egipto suele sorprendernos por los descubrimientos arqueológicos. Las reliquias y los tesoros escondidos aportaron información histórica acerca de cómo se vivía siglos atrás.

Profesionales, arqueólogos e investigadores se esfuerzan para registrar estas historias. Un claro ejemplo es el de William Matthew Flinders Petrie, quien contribuyó a la arqueología con sus trabajos: Lo hizo mediante un método novedoso que permite reconstruir la historia a partir de los restos de culturas antiguas.

En 1884, Petrie encontró fragmentos de una estatua de Ramsés II luego de una excavación en el Templo de Tanis. Esto fue un punto que marcó la historia ya que en Egipto Ramsés era considero como un líder famoso y poderoso del Imperio Nuevo.

Actualmente los descubrimientos siguen dando sus frutos, y prometen marcar nuevos rumbos e informaciones con respecto a la vida de los faraones.