Reveló el secreto para que el piso esté siempre brilloso: “Como recién colocado”

Las redes sociales se convirtieron, con el pasar del tiempo, en un servicio a la comunidad. En cada plataforma digital, los creadores de contenidos apuntan a cada necesidad y así atraen a sus seguidores, quienes le suman visualizaciones, likes e interacciones mediante los comentarios para darle curso a la viralización del mismo.

Entre los miles de videos que recorren las redes, la temática de la limpieza del hogar es la que más aceptación tiene y, por ende, la que más consumen los usuarios. Con trucos caseros y algunos tips para embellecer la casa donde uno vive, los creadores de las publicaciones buscan acercar soluciones con herramientas que uno tiene en su poder, pero que no saben cómo combinarlas para sacarles más provecho.

Es por eso que una usuaria de TikTok llamada @alexsalinas2022 creó un posteo para revelar una receta casera de su familia para limpiar los pisos y que estos queden sin vetas y luzcan brillantes y desinfectados por 48 horas. “Me preguntaron por qué mi casa olía siempre tan bien, mirá el secreto, esta mezcla deja tu piso brilloso y limpio como acabado de colocar”, destacó esta mujer, quien explicó el paso a paso en un video. En los comentarios, los followers le agradecieron por la dedicación que tuvo.

Una experta reveló en TikTok un secreto para que la casa se mantenga impecable

A la hora de detallar cada procedimiento, esta persona primero mostró el balde, de color azul, donde iba a realizar la mezcla de los productos. Acto seguido, vertió dos jarras de agua para diluir dos tapas de desinfectante para pisos, lo que le dará brillo y aroma a las superficies.

Con la misma medida que el anterior producto, la usuaria mostró una botella de alcohol etílico-de 70 por ciento de graduación- y llenó dos tapas para incorporarlo a la preparación. Para terminar, diluyó tres tapas de vinagre blanco y aclaró la funcionalidad que tiene: “Es perfecto para desinfectar y ahuyentar las plagas, evita que el piso no se quede sucio y le da un brillo extra”.

Al revolver, todos los componentes se mezclaron y llegó el momento de utilizar la mopa para limpiar por completo el piso. De esta manera, se observa que el piso quedó reluciente con una receta de pocos pasos y de gran utilidad en la plataforma TikTok, una de las más buscadas para generar una rápida interacción con el público.

Reacciones a favor (y en contra)

En un video que llegó a las 6 millones de reproducciones, los seguidores optaron por darle más visibilidad y dieron su comentario al respecto: “Omito el aceite y le agrego bicarbonato ideal los deja limpios y blancos, además desinfecta”; “Yo lo he hecho y no queda para nada resbaloso, realmente solo le da brillo al piso para que no se vea opaco nada más”; Yo lo uso en mi piso por que es de lámina de madera y queda hermoso, pero solo con vinagre, agua, y aceite de bebe”; “Yo lo hice y no queda nada brilloso, queda opaco pero sí quita las manchas”, fueron las menciones más destacadas.

