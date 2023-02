Se puso relleno en los labios y cuando se levantó de la siesta se horrorizó: “Parezco un pato”

escuchar

El afán por la belleza a veces puede terminar mal. Fue lo que le sucedió a Emma, una joven de Kentucky, Estados Unidos, que se sometió a un procedimiento para rellenar sus labios y verse, supuestamente, más linda. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: debido a una reacción alérgica, la boca de la joven se hinchó al punto de casi estar por estallar. Según Emma, fue la peor experiencia de su vida.

Además de la hinchazón extrema de sus labios, todo el rostro de la mujer también se inflamó tanto que no podía hablar ni abrir los ojos. Emma contó esta historia en un video de TikTok que se hizo viral con más de seis millones de reproducciones.

Así quedaron los labios de la joven horas después del procedimiento

La joven tuvo que superar el pánico a las agujas para hacerse un relleno de labios la afectó. En principio, Emma salió de la consulta muy contenta con la nueva forma de su boca, pero no imaginaba que las cosas iban a ponerse feas.

Y así fue. Dos horas más tarde sus labios comenzaron a hincharse y sintió que iban a “explotar”. Después de una breve siesta, su novio la vio y le aconsejó que fuera al hospital porque la hinchazón había empeorado y su rostro pronto comenzó a hincharse también.

En el clip Emma cuenta que había encontrado una clínica cerca de su casa que solo cobraba 348 dólares la inyección cuando, en general, este procedimiento cuesta el doble. La joven llamó al lugar donde se hizo el relleno para averiguar qué le sucedía. Allí le dijeron que lo que le pasaba era normal.

Lo más curioso y decepcionante del caso es que días después de que la hinchazón finalmente se fuera, no notó ningún cambio significativo en sus labios: “Un par de días después, la hinchazón finalmente bajó y ni siquiera pude notar la diferencia”. La joven reveló que “nunca más” se rellenaría los labios otra vez.

Con la crema anestésica sobre los labios, Emma espera el procedimiento

Emma publicó un segundo video en el que cuenta que ahora puede reírse del espeluznante evento: “Fue muy traumático, pero ahora que mi novio, mi familia, mis amigos y yo miramos hacia atrás resulta bastante divertido. Parecía un pato”, confesó.

Luego contó que se debería haber dado cuenta antes: “Tendría que haberlo sabido desde el principio porque llamé a tres lugares diferentes y todos costaban entre 700 y 800 dólares. No quería pagar eso, así que llamé a los más baratos, por eso fui allí”.

La experiencia en aquella clínica no fue buena: “Después de que me quitaron la crema anestésica, comenzaron a inyectarme. Les pedí media jeringa porque era mi primer procedimiento, no quería una jeringa llena, pero terminaron dándome una jeringa llena”.

Una vez que su cara comenzó a hincharse, Emma decidió llamar al hospital donde le dijeron que tomara Benadryl, un antihistamínico y sedante común y la hinchazón bajó después de un par de días. Eso sí, en esta ocasión, Emma advirtió: “Asegúrate de que si vas a comprarlo no eres alérgico a nada como la lidocaína ni a nada, o te va a pasar lo mismo”.

LA NACION