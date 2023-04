Reveló en TikTok un insólito truco para descubrir si una persona es infiel y se volvió viral

escuchar

Un nuevo truco se apoderó de TikTok. Si hablamos de relaciones fallidas es imposible no pensar en que pudieron haber terminado por una infidelidad. Es por eso que, actualmente, salen cada vez más hacks para descubrir si tu pareja te engaña.

En esta oportunidad te traemos la teoría del tiktoker Daniel Hentschel, quien dice que uno puede descubrir si su pareja es infiel en cuestión de segundos y utilizando únicamente una botella de agua.

Cómo descubrir que tu pareja te hace infiel

Si bien dicen que para descubrir una posible deslealtad debés notar dos cosas: si su afecto o cariño disminuyó en los últimos tiempos y si existe un claro desequilibrio entre lo que das y recibís en la relación, para Hentschel la cosa no va por ahí.

Según su truco, lo que debés hacer es una pequeña actuación. Vas a comprar una botella de agua simple -uno que pudiese tener cualquier persona- y ponerlo en lugar visible del auto de tu pareja. Cuando suban juntos, la sacás y le decís, exactamente: “Tomá, tu botella de agua”. Acá es donde se sabrá la verdad.

Según consigna La Vanguardia del video, si se muestra tranquilo y te dice que no reconoce la botella, no es infiel. Pero, si no duda y asegura reconocerla o incluso admite que es suya, además de continuar con la farsa, sería prueba inequívoca de que algo esconde. Pero ojo, este truco solo va a funcionar si le hacés creer a tu pareja que vos creés que la botella es suya.

Lo cierto es que, eficaz o no, el video se hizo viral y ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones y miles de comentarios. Entre ellos, alumnos vieron fallos con los que uno podría encontrarse, como que la pareja no tuviese auto (obvio) o que aparezca con excusas como que alguien la hubiese dejado allí, por ejemplo, un empleado del taller al ir a reparar el coche o un compañero de trabajo que llevó a casa.

¿Cómo descubrir que tu pareja te está siendo infiel? Este test de TikTok te lo demuestra

Ahora, si bien el video puede tomarse en broma, es importante recalcar que lo mejor para estos casos siempre es el diálogo. Se debe asumir la situación y buscar que el afectado por la deslealtad nunca piense que es culpa suya, pero en caso de que la situación afecte más de lo posible, lo mejor es buscar ayuda profesional.

El Comercio (Perú)