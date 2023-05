Salió de la ducha con heridas en la piel y descubrió algo perturbador en el jabón: “Pensé que era avena”

escuchar

Una alerta lanzó una ciudadana que denunció en redes sociales la aparición de vidrio en un jabón de verbena, el cual compró en una tienda de cosméticos con sede en Barranquilla, Colombia.

La mujer dio a conocer su caso en un video que difundió en su cuenta de Tik Tok, donde se hizo viral, y generó todo tipo de reacciones ante las heridas que le ocasionó el producto.

El jabón que utilizó tenía vidrio

“Story time del jabón asesino del Loto del Sur. Compré un jabón en Loto del Sur del (centro comercial) Viva, en Barranquilla. El jabón era de verbena. Lo usé por un tiempo, casi que todos los días”, relata la afectada.

Agrega que el pasado viernes, mientras usaba el producto en el baño, sintió que se estaba cortando, pero pensó que eran partículas propias del jabón, por lo que le restó importancia y continuó en la ducha.

”Cuando ya me estoy sacando el jabón, me veo los brazos y me doy cuenta que estoy sangrando. El sábado agarro el jabón para sacarle las piedritas o las fibras para que no me siga maltratando. ¡Sorpresa! Tiene un pedazo de vidrio”, asegura.

La usuaria afectada compartió unas imágenes del jabón con pedazos de vidrios incrustados peligrosamente en la barra. El artefacto quedó al descubierto a medida que ella hacía uso del producto. Asimismo, fotografió las heridas que le quedaron en el hombro y en el codo, tras haber retirado la sangre, y posteriormente difundió las fotos en el mismo video que difundió entre sus seguidores.

La afectada relató la historia en TikTok

Esto dijo la tienda Loto del Sur

La mujer sostiene que fue a hacer el reclamo en la tienda y señala que no hubo disculpas de la otra parte. Por el contrario, según indica, pidió a cambio un jabón líquido.

”Me pongo a pensar y el daño es grande: me pude haber pasado el jabón por la cara, le pudo haber pasado a un niño y ni disculpas me dijeron”, agregó la usuaria, quien se declaró insatisfecha con la atención a su queja.

Algunos seguidores de la usuaria de Tik Tok comentaron en la publicación que lo mejor era denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con el fin de sentar un precedente.

Otros se sorprendieron con el hecho de haber pagado el excedente por el jabón líquido durante el reclamo, mientras que unos usuarios aseguraron que prefieren no volver a comprar más en esta tienda. Ante lo expuesto por la cliente, la tienda de cosméticos Loto del Sur se pronunció en la tarde de este miércoles con una respuesta que envió a EL TIEMPO. ”Estamos al tanto de la situación y en contacto directo con la cliente. La medida adoptada fue retirar el producto de nuestras tiendas”, expresó la empresa a este medio.

