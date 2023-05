Está de licencia hace 15 años, demandó a la empresa y recibió una tajante respuesta de la Justicia

escuchar

Dentro de las empresas, una gran cantidad de empleados desarrollan diferentes tipos de tareas y oficios. Uno de los rubros que más se expandió en el último tiempo y tomó notoriedad en el mercado es el tecnológico. Con diversas ramas, los especialistas suelen ser muy requeridos y es ahí donde la demanda hace crecer la expectativa salarial.

En el caso de Ian Clifford, un hombre que vive en Surrey, Inglaterra, su sueldo se vio desfasado por la inflación que sufre el país europeo, con la particularidad que él no asiste de forma presencial a su puesto de trabajo debido a una lesión que en 2008 le impidió seguir con su vida normal.

A partir de ese momento, Clifford, quien se desempeñaba como Senior IT, decidió presentar un certificado de discapacidad que obligó a la empresa a tomar una decisión acerca de su continuidad. Desde ese entonces, empezaron a suceder diversos problemas referidos al sueldo: según lo que relata el medio británico The Mirror, el hombre denunció a la empresa, en 2013, debido a que no se le pagaban sus vacaciones y tampoco recibió un aumento de sus haberes, lo que motivó una queja a los directivos con el argumento de que se lo discriminaba por su situación.

Ian Clifford, el hombre que sentó un precedente en la Justicia al reclamar un aumento de sueldo sin trabajar

Tras una reunión con el personal jerárquico, ambas partes llegaron a un acuerdo para resarcirlo por no recibir los dividendos por sus vacaciones, se le entregó un cheque por un valor de 10.000 dólares y además al tener la baja médica no era necesario que continúe trabajando. A cambio: él debería comprometerse a no armar un revuelo por su salario.

Según lo relatado por el medio británico, Clifford percibía 67 mil dólares mensuales y hasta sus 65 años tiene el sueldo garantizado. A pesar de ello, el acuerdo entre las partes volvió a resquebrajarse en 2022 cuando esta persona volvió a levantar la voz, esta vez mediante una denuncia en la Justicia, donde el motivo volvió a ser el mismo que en años anteriores: la pérdida del valor adquisitivo de su salario.

“El objetivo del plan era dar seguridad a los empleados que no pudieran trabajar, algo que no se conseguiría congelando para siempre los salarios”, explicó el protagonista de esta historia, quien en 2013 llegó a un entendimiento verbal que le otorgaba un salario obligatorio por mes debido a su discapacidad, sin tener que cumplir con un horario laboral tal así lo indica su contrato.

Con estas condiciones de trabajo, Clifford se presentó en un tribunal de Inglaterra, quien rechazó completamente su planteo inicial y alegó que la empresa nunca accionó de manera tal para que él se sienta discriminado o rechazado por su movilidad reducida. Por otra parte, el medio británico remarcó que la Justicia dictaminó como “generoso” el trato hecho en 2013 y que estarían en condiciones hasta de recortarle el 50% de sus ganancias si así lo quisiesen debido a que estarían cumpliendo con sus obligaciones.

LA NACION