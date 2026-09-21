Salud animal: una nueva opción para cuidar a las mascotas y anticipar gastos

En la Argentina, 8 de cada 10 hogares conviven con un perro o un gato. Con las mascotas cada vez más integradas a la vida familiar, también creció la necesidad de contar con herramientas que permitan cuidar su salud y afrontar los gastos veterinarios, desde una consulta de rutina hasta una urgencia.

En ese contexto, Vetify y Osde anunciaron un acuerdo que suma beneficios para mascotas al programa Más Osde. A partir de esta incorporación, todos los afiliados de la prepaga podrán acceder a un 30% de descuento durante los primeros tres meses y a un 10% a partir del cuarto mes en cualquiera de los planes de Vetify, a través de la aplicación de Osde.

La propuesta contempla, además, una membresía especial de Vetify durante un año sin cargo para los socios del plan Flux —beneficio elegible dentro de Más Osde— que tengan entre 18 y 35 años, y para los titulares de los planes 450 y 510.

Qué prestaciones incluye

El beneficio se activa de manera voluntaria desde la sección MÁS OSDE de la app. Quienes accedan a la membresía sin cargo contarán con un plan especial de Vetify, que incluye prestaciones esenciales para el cuidado de perros y gatos.

Entre los servicios contemplados se encuentran las videollamadas con médicos veterinarios las 24 horas, consultas presenciales en centros veterinarios, traslado de tutor y mascota, análisis bioquímicos y certificado de salud. Los demás planes de Osde podrán acceder a descuentos en todas las propuestas de Vetify.

La atención veterinaria puede convertirse en un gasto significativo para las familias cuando se suman consultas, estudios, cirugías o internaciones. En ese sentido, contar con un plan de salud específico permite acceder a distintas prestaciones con mayor previsibilidad y respaldo económico frente a imprevistos.

“Que Osde nos elija para ampliar su ecosistema de beneficios representa una gran oportunidad para acercar el cuidado de la salud de las mascotas a más familias. Esta alianza combina la experiencia de ambas compañías para ofrecer una alternativa que contempla a todos los miembros del hogar, incluidas las mascotas”, afirma Mariana Minutella, Business Owner de Vetify.

La iniciativa se suma a una tendencia que gana espacio en el mercado argentino: la incorporación del bienestar animal a las propuestas de salud y servicios. Para quienes conviven con perros o gatos, contar con alternativas que faciliten el acceso a la atención veterinaria es también una forma de cuidar a un integrante más de la familia.

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